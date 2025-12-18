صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

وفاة لاعب وولفرهامبتون السابق

توفي لاعب كرة القدم الشاب إيثان ماكلويد، مهاجم نادي ماكليسفيلد الحالي ووولفرهامبتون السابق، عن عمر يناهز 21 عامًا، إثر حادث سير.

ووفقًا للتقارير، كان ماكلويد في طريقه إلى منزله بعد فوز فريقه سيلكمن 2-1 عندما اصطدمت سيارته المرسيدس البيضاء بالحاجز المعدني على جانب الطريق في حوالي الساعة العاشرة مساءً.

ذا صن

فرصة كوبي ماينو

يمتلك لاعب خط الوسط الشاب كوبي ماينو، فرصة ذهبية للعودة لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي، تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم خلال الفترة المقبلة.

وكان ماينو خارج حسابات أموريم في بداية الموسم، قبل أن يعود للمشاركة مؤخرًا كبديل، لكنه قد يحصل على فرصة أكبر، بسبب غياب الثنائي أماد ديالو وبرايان مبيومو عن صفوف الشياطين الحمر، حتى مطلع شهر يناير على الأقل، بسبب مشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية.

التليجراف

خطة صفقات تشيلسي

يخطط تشيلسي لتعزيز خط وسطه خلال فترة الانتقالات الصيفية لتخفيف الضغط على كايسيدو وإنزو فرنانديز، لكن من غير المتوقع أن يكون النادي نشطًا في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان تشيلسي قد أبدى اهتمامًا بلاعب وسط مانشستر يونايتد، كوبي ماينو، وسعى لضم آدم وارتون من بلاكبيرن روفرز قبل انضمامه إلى كريستال بالاس.

إلى جانب استهداف لاعب وسط جديد واحد على الأقل في عام 2026، قد يسعى تشيلسي أيضًا لضم لاعب في قلب الدفاع، وفقًا لمستوى ليفي كولويل عقب عودته من الإصابة.

الصحافة الإسبانية

آس

مبابي ينقذ ليلة سيئة

نجا نادي ريال مدريد بصعوبة من هزيمة كادت أن تبقى محفورة في الذاكرة، بعد أن خطا مبابي خطوتين إضافيتين نحو تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف المسجلة في عام واحد مع ريال مدريد.

وسجل مبابي هدفين ورفع رصيده من الأهداف إلى 58 هدفاً في عام 2025، لكن ريال مدريد ينتهي به الأمر محاصراً في منطقته وتحت سيطرة لونين، لتنتهي المواجهة بفوز الميرنجي أمام تالافيرا في كأس الملك.

إصابة تقلق أتلتيكو

تعرض الفرنسي لينجليت للإصابة في ركبته خلال مباراة فريقه أتلتيكو مدريد أمام أتليتيكو بالياريس، والتي انتهت بفوز الروخي بلانكوس (3-2).

وأصيب لينجليت أثناء محاولته تسديد الكرة برأسه، فخرج من الملعب وهو يعرج، وحل محله هانكو، ولا تزال الفحوصات الطبية الإضافية قيد الانتظار.

موندو ديبورتيفو

لابورتا يهاجم بيريز

هاجم خوان لابورتا رئيس برشلونة، نظيره في ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وانتقد لابورتا الرسائل الصادرة من مدريد، قائلاً: "لقد عادت الفرحة إلى جماهير برشلونة، وغيرهم، لصرف الأنظار عن إخفاقاتهم، لا يتحدثون إلا عن برشلونة".

وأضاف: "سأتناول هذا الموضوع لاحقاً، ليس الآن، بل بهدوء أكبر، لأنني أعتقد أن الأمر بدأ يخرج عن السيطرة".

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

ماذا يحتاج ميلان لضم فولكروج؟

تستمر محادثات نادي ميلان الإيطالي مع وست هام الإنجليزي بشأن ضم المهاجم الدولي الألماني نيكلاس فولكروج خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وسط حاجة ملحة لتعزيز خط الهجوم بعد إصابة سانتياجو خيمينيز.

يعد فولكروج خيارًا قصير المدى للروسونيري رغم افتقاره للأهداف مع وست هام هذا الموسم.

كالتشيو ميركاتو

أندية إيطاليا تراقب إيكاردي

بدأ وكلاء ماورو إيكاردي، مهاجم جالاتا سراي، التحرك رسميًا لاستكشاف إمكانية عودة اللاعب الأرجنتيني إلى الدوري الإيطالي.

تم تقديم اسم إيكاردي كخيار للانضمام إلى أندية ميلان وكومو وروما، مع إجراء استفسارات أولية قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، دون أن تتحول هذه الاتصالات إلى مفاوضات رسمية بعد.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

إنجاز إنريكي

أصبح الإسباني لويس إنريكي ثالث مدرب فقط ينجح في الحصول على 6 ألقاب مع فريق واحد خلال عام واحد.

وفاز باريس سان جيرمان بكأس إنتركونتيننتال للأندية، ليتوج بـ6 ألقاب في 2025، بعد أن حصد في وقت سابق الدوري والكأس والسوبر محليًا إلى جانب دوري الأبطال والسوبر قاريًا.

وبات إنريكي ثالث مدرب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ كرة القدم، بعد بيب جوارديولا في 2009 رفقة برشلونة وهانز فليك في 2020 مع بايرن ميونخ.

فوت ميركاتو

بطولة سافونوف

قدم ماتفي سافونوف مباراة مذهلة في فوز باريس سان جيرمان على فلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

وبعدما ظل سافونوف حبيسًا لمقاعد البدلاء في إنجازات باريس سان جيرمان هذا العام، تمكن أخيرًا من لعب دور البطولة أمام فلامنجو.

وتصدى سافونوف لـ4 ركلات ترجيحية أمام فلامنجو، ليقود باريس سان جيرمان إلى لقبه السادس في 2025.

الصحافة الألمانية

بيلد

عودة موسيالا

أبدى كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، سعادته من عودة جمال موسيالا، إلى تدريبات الفريق البافاري بعد إصابة استغرقت وقتا طويلا.

وقال دريسن: " لقد سررتُ كثيرًا. لقد مرّ بفترة عصيبة حقًا. يتطلب الأمر شيئًا مميزًا للاستمرار في تحفيز النفس لفترة طويلة. نحن سعداء للغاية بعودة جمال للتدريب مع الفريق".

بايرن يشتري ملعبًا

قامت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني بشراء ملعب جديد يبلغ سعره حوالي 7.5 مليون يورو في صفقة قياسية وستخدم الفريق البافاري مستقبلًا.

وبما أن نادي بايرن ميونخ يمتلك 100% من أسهم الشركة المالكة للملعب، فإن الملعب يصبح ملكًا لنادي بايرن ميونخ بالكامل، ومن المتوقع أن ينتقل الفريق للتدريب عليه.