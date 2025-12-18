خرج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من قائمة المرشحين النهائيين لجائزة "جلوب سوكر 2025" لأفضل لاعب في العالم.

وكان صلاح تواجد في القائمة قبل النهائية برفقة 14 لاعب آخر يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم، ولكن تم تقليص القائمة لتشمل 5 لاعبين لم يتواجد ضمنهم النجم المصري.

وكان صلاح قد أسهم في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما حصد جائزتي هداف بريميرليج (29 هدفا) وأفضل صانع لعب (18 تمريرة حاسمة).

وعلى المستوى الدولي، أسهم صلاح في تأهل "الفراعنة" إلى كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.

المرشحون النهائيون لجائزة "جلوب سوكر 2025"

ضمت القائمة النهائية تواجد 5 لاعبين فقط، من ضمنهم لاعبين اثنين من فريق باريس سان جيرمان وفريق برشلونة، ولاعب واحد فقط من نادي ريال مدريد.

ويتنافس عثمان ديمبلي وفيتينيا من باريس سان جيرمان، ولامين يامال ورافينيا من برشلونة وكيليان مبابي من ريال مدريد.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" في دبي يوم 28 ديسمبر المقبل.