تقارير: مانشستر سيتي يستهدف مدرب تشيلسي لخلافة جوارديولا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:52 م 18/12/2025
ماريسكا وجوارديولا

ماريسكا وجوارديولا

أفادت تقارير إعلامية بأن إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، يبرز كأحد أبرز المرشحين لخلافة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، في حالة رحيل الإسباني الصيف المقبل.

جوارديولا، الذي يدرب مانشستر سيتي منذ عام 2016، جدد عقده في نهاية 2024 حتى نهاية الموسم المقبل، لكن عدة مصادر أشارت مؤخرا إلى تزايد التوقعات بأن يكون هذا الموسم الأخير له في ملعب الاتحاد.

ووفقا لما ذكره موقع "ذا أثليتيك"، فمع توقع صدور القرار قبيل نهاية الموسم، يعمل السيتي على وضع خطط لسيناريو رحيب بيب.

ويحظى ماريسكا، الذي سبق له العمل مع السيتي كمدرب في الأكاديمية ومساعد مدرب لجوارديولا في الفريق الأول، بإعجاب كبير داخل إدارة النادي.

وسيكون ماريسكا مرشحا بارزا حال أصبح المنصب خاليا، بينما ذكرت مصادر داخل النادي أنه قد يكون المرشح الوحيد المطروح حاليا.

تتزامن هذه الأنباء مع ما تردد عن وجود خلافات بين المدرب الإيطالي وإدارة تشيلسي.

وكان ماريسكا قد قال عقب الفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، والذي أنهى سلسلة من 4 مباريات دون انتصار، إنه مر "بأسوأ 48 ساعة" منذ توليه المهمة، مشيرا إلى نقص الدعم.

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

