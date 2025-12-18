أفادت تقارير إعلامية بأن إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، يبرز كأحد أبرز المرشحين لخلافة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، في حالة رحيل الإسباني الصيف المقبل.

جوارديولا، الذي يدرب مانشستر سيتي منذ عام 2016، جدد عقده في نهاية 2024 حتى نهاية الموسم المقبل، لكن عدة مصادر أشارت مؤخرا إلى تزايد التوقعات بأن يكون هذا الموسم الأخير له في ملعب الاتحاد.

ووفقا لما ذكره موقع "ذا أثليتيك"، فمع توقع صدور القرار قبيل نهاية الموسم، يعمل السيتي على وضع خطط لسيناريو رحيب بيب.

ويحظى ماريسكا، الذي سبق له العمل مع السيتي كمدرب في الأكاديمية ومساعد مدرب لجوارديولا في الفريق الأول، بإعجاب كبير داخل إدارة النادي.

وسيكون ماريسكا مرشحا بارزا حال أصبح المنصب خاليا، بينما ذكرت مصادر داخل النادي أنه قد يكون المرشح الوحيد المطروح حاليا.

تتزامن هذه الأنباء مع ما تردد عن وجود خلافات بين المدرب الإيطالي وإدارة تشيلسي.

وكان ماريسكا قد قال عقب الفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، والذي أنهى سلسلة من 4 مباريات دون انتصار، إنه مر "بأسوأ 48 ساعة" منذ توليه المهمة، مشيرا إلى نقص الدعم.