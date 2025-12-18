المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"موقف سوبوسلاي".. ليفربول يتلقى مفاجأة بشأن المصابين قبل مواجهة توتنهام

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:14 م 18/12/2025
احتفال محمد صلاح مع هوجو إيكيتيكي بهدف ليفربول الث

ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن تطورات حالة مصابي فريق ليفربول، قبيل مواجهة توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل توتنهام هوتسبير ضيفًا على ليفربول، في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر الدوري الإنجليزي، على ملعب "آنفيلد رود".

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المرتبة الحادية عشر، برصيد 22 نقطة.

تطور حالة مصابي ليفربول

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فمن المرجح غياب المدافع جو جوميز عن قائمة ليفربول لمواجهة توتنهام، بسبب إصابة في أوتار الركبة، تعرض لها أمام برايتون الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن دومينيك سوبوسلاي يقترب من التعافي، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، خلال فوز فريقه 2-0 على حساب برايتون، مطلع الأسبوع الحالي.

ولعب سوبوسلاي أساسيًا ضد برايتون، حتى تم استبداله في الدقيقة 83 متأثرًا بالإصابة ويعتبر مهددًا بالإيقاف لمباراة واحدة، حال تلقيه بطاقة صفراء في المباراة القادمة.

وفي سياق متصل، يأمل جيريمي فريمبونج في الانضمام إلى تدريبات ليفربول الجماعية، خلال الأيام المقبلة، بعد غيابه لمدة شهرين تقريبًا بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

بينما يمر الجناح الشاب، ريو نجوموها، بموقف غامض، حيث يتطلع المدرب الهولندي آرني سلوت، إلى الاعتماد عليه من على مقاعد البدلاء خلال مواجهة توتنهام.

وتعود آخر مشاركات نجوموها مع ليفربول، كبديل لمدة 12 دقيقة أمام نوتنجهام فورست، في كأس كاراباو، والتي خسر خلالها الريدز بثلاثية نظيفة، وودعوا البطولة.

الدوري الإنجليزي ليفربول توتنهام هوتسبير دومينيك سوبوسلاي

