توقع نادي أرسنال أن يغيب مهاجمه الألماني كاي هافرتز عن الملاعب حتى أوائل أو منتصف شهر يناير، بعد تعرضه لانتكاسة خلال عملية إعادة تأهيله من جراحة بسيطة في الركبة.

وتعرض هافرتز لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في أولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في 17 أغسطس، واستدعى ذلك إجراء عملية جراحية بعد أسبوع من الإصابة.

هافرتز خارج الملاعب حتى يناير

وذكرت صحيفة ديلي ميل سبورت أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً كان على وشك العودة لتشكيلة الفريق في نوفمبر الماضي، قبل أن يتعرض لمشكلة جديدة في جلسات التدريب الأخيرة، مما أجّل عودته إلى الملاعب.

ويأمل هافرتز أن يكون جاهزاً للانضمام لتشكيلة أرسنال بحلول منتصف يناير، مع احتمالية المشاركة في مباراة الدوري ضد ليفربول المقرر لها 8 يناير، رغم أن مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بورتسموث بعد ثلاثة أيام تبدو الأكثر ترجيحاً لتسجيل عودته.

ويعاني هافرتز من سلسلة إصابات خلال هذا الموسم، بعد تمزق في أوتار الركبة تعرض له في معسكر أرسنال في فبراير الماضي.

وكان أرسنال قد شهد في الفترة الأخيرة عودة عدد من الغائبين بسبب الإصابات، ومن بينهم فيكتور جيوكيريس، نوني مادويكي، جابرييل جيسوس، ويليام ساليبا.

في حين يظل كل من هافرتز، جابرييل ماجالهايس، كريستيان موسكيرا، بن وايت، وماكس داومان، في قائمة الغائبين مع استمرار العمل على تجهيزهم للعودة إلى التشكيلة الأساسية.