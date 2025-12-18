المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نجم ليفربول السابق: صلاح ذو مكانة مرموقة.. كان يحتاج معاملة مختلفة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:16 م 18/12/2025
صلاح

الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

أكد إميل هيسكي، لاعب نادي ليفربول السابق، أن هناك طريقة للتعامل مع اللاعبين أصحاب المكانة المرموقة كالدولي المصري محمد صلاح، ذلك نظرًا لاستبعاده من التشكيل في أكثر من مناسبة مؤخرًا.

محمد صلاح كان قد جلس على دكة البدلاء في 3 مباريات تواليًا، قبل أن يتحدث لوسائل الإعلام وييتم استبعاده من مواجهة إنتر ميلان، لكنه عاد في المواجهة الأخيرة وتألق في أنفيلد قبل المغادرة للمشاركة رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

صلاح ذات مكانة مرموقة

ومن جابنه، علق هيسكي عبر صحيفة "ليفربول إيكو" على ماحدث مع محمد صلاح، قائلًا: "الوضع يكون صعبًا عندما يخرج أفضل لاعبيك ويتحدث للإعلام، ثم تجد نفسك مضطرًا لمحاولة السيطرة على الوضع بعد ذلك".

أضاف: "أشعر أن ليفربول تعامل مع الأمر بشكل جيد، لكن في الحقيقة هناك بعض اللاعبين الذين يحتاجون إلى معاملة مختلفة قليلًا، ومحمد صلاح واحد منهم".

تابع: "محمد صلاح صاحب الرقم القياسي في صناعة الأهداف، ويملك كل المقومات، لذا فهو يستحق قدرًا من الاهتمام، وإذا لم تفعل، لن أقول إنك المذنب، ولكن كان عليك أن تكون أكثر وعيًا، لأن "مو" في هذا الموقف كان يستحق معاملة أفضل".

أشار هيسكي: "هو بالتأكيد عرضة للاستبعاد أو الجلوس على مقاعد البدلاء أو حتى الجلوس في المدرجات، لأن هذا الأمر متروك للمدرب، لكن هناك طريقة للتعامل مع اللاعبين أصحاب المكانة المرموقة".

اختتم تصريحاته: "هناك دائما طريق للعودة، أولًا وقبل كل شيء، يجب على جميع الأطراف الجلوس والتحدث بصراحة، ومناقشة أين حدث الخطأ، هذا هو الشيء الأساسي الآن".

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح نادي ليفربول إميل هيسكي

