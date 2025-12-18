المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 3
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

2 0
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

0 0
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

وسط اهتمام ميلان.. مدرب وست هام يرد على رحيل فولكروج

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:46 م 18/12/2025
نيكلاس فولكروج

المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج

علق البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، على مستقبل المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج، في ظل التقارير التي ربطت اللاعب بإمكانية الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

نونو سانتو يعلق على مستقبل فولكروج مع وست هام

وكان فولكروج قد ارتبط مؤخراً بالانتقال إلى ميلان الإيطالي، في وقت غاب فيه عن آخر ثلاث مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود إلى التدريبات استعداداً لمواجهة مانشستر سيتي المقررة بعد غدٍ السبت.

ويعاني المهاجم الدولي الألماني من تراجع واضح في معدلاته التهديفية، إذ لم يسجل أي هدف في تسع مباريات هذا الموسم، واكتفى بثلاثة أهداف فقط في 29 مباراة منذ انضمامه إلى وست هام قادماً من بوروسيا دورتموند في عام 2024.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، قال نونو سانتو: "جميع اللاعبين الذين شاركوا في التدريبات متاحون للمشاركة طالما أنهم في حالة بدنية جيدة وتدربوا بشكل مناسب".

وأضاف: "نيكلاس عاد إلى التدريبات اليوم وشارك في الحصة التدريبية، وسنرى ما سيحدث غداً".

وعن شائعات الانتقالات، شدد مدرب وست هام قائلاً: "لن أتحدث عن سوق الانتقالات، لأنني لا أعلم التفاصيل ولست طرفاً في هذه المحادثات".

ويحتل وست هام حالياً المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، ما يزيد من الضغوط على الفريق مع اقتراب منتصف الموسم.

الدوري الإنجليزي ميلان وست هام نيكلاس فولكروج نونو سانتو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
نابولي

نابولي

2 0
ميلان

ميلان

92

نقلات قصيرة بين أقدام لاعبي ميلان في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg