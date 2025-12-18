وسط اهتمام ميلان.. مدرب وست هام يرد على رحيل فولكروج

علق البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، على مستقبل المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج، في ظل التقارير التي ربطت اللاعب بإمكانية الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

نونو سانتو يعلق على مستقبل فولكروج مع وست هام

وكان فولكروج قد ارتبط مؤخراً بالانتقال إلى ميلان الإيطالي، في وقت غاب فيه عن آخر ثلاث مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود إلى التدريبات استعداداً لمواجهة مانشستر سيتي المقررة بعد غدٍ السبت.

ويعاني المهاجم الدولي الألماني من تراجع واضح في معدلاته التهديفية، إذ لم يسجل أي هدف في تسع مباريات هذا الموسم، واكتفى بثلاثة أهداف فقط في 29 مباراة منذ انضمامه إلى وست هام قادماً من بوروسيا دورتموند في عام 2024.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، قال نونو سانتو: "جميع اللاعبين الذين شاركوا في التدريبات متاحون للمشاركة طالما أنهم في حالة بدنية جيدة وتدربوا بشكل مناسب".

وأضاف: "نيكلاس عاد إلى التدريبات اليوم وشارك في الحصة التدريبية، وسنرى ما سيحدث غداً".

وعن شائعات الانتقالات، شدد مدرب وست هام قائلاً: "لن أتحدث عن سوق الانتقالات، لأنني لا أعلم التفاصيل ولست طرفاً في هذه المحادثات".

ويحتل وست هام حالياً المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، ما يزيد من الضغوط على الفريق مع اقتراب منتصف الموسم.