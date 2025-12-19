صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ليفربول إيكو

مكانة صلاح المرموقة

أكد إميل هيسكي، لاعب ليفربول السابق، أن محمد صلاح من اللاعبين ذوي المكانة المرموقة، وكان يستحق المعاملة بشكل مختلف.

وأضاف هيسكي عبر ليفربول إيكو، أن ليفربول كان يجب أن يكون أكثر وعيًا في التعامل مع محمد صلاح، خاصة وأنه حقق أرقامًا قياسية.

سكاي

ولاء برونو فرنانديز

أكد برونو فرنانديز، أنه قدم الولاء إلى مانشستر يونايتد خلال أصعب الفترات، رغم أنه كاد يرحل في مرتين.

وأضاف فرنانديز في تصريحات إعلامية أن تجربته مع مانشستر يونايتد لم تكن كما أراد، لعدم تحقيقه العدد الكافي من الألقاب.

ذا أثليتيك

ماريسكا لخلافة جوارديولا

دخل إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي الحالي، دائرة المرشحين لدى إدارة مانشستر سيتي، للتعاقد معه الصيف المقبل.

رغم أن عقد بيب جوارديولا يمتد مع مانشستر سيتي، حتى 2027، لكن التقارير تشير لاحتمالية رحيله واستبداله بماريسكا الذي عمل معه مساعدًا من قبل.

الصحافة الإسبانية

فوت ميركاتو

عقد فليك

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تطمح في تجديد عقد المدير الفني الألماني، هانز فليك، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "فوت ميركاتو" فإن مسئولي برشلونة يتطلعون لتمديد عقد المدرب الألماني، وتم تقديم عرض مبدئي لتمديد التعاقد، رغم استمرار العقد الحالي حتى 2027، ولا توجد ظروف ملحة لإتمام التجديد حاليًا.

وأشار التقرير إلى أن فكرة البقاء مع برشلونة تروق للمدرب الألماني، ومع ذلك، فقد وضع شرطين أمام إدارة برشلونة للموافقة على التجديد، الأول هو عدم التوقيع على عقد طويل الأمد، والثاني، هو الحصول على ضمانات رياضية كافية، خاصة فيما يتعلق بالصفقات.

برشلونة يمدد عقد موهبته

أعلن نادي برشلونة عن تمديد عقد المهاجم الشاب إسماعيل زياني، في خطوة جديدة تهدف إلى الحفاظ على أبرز مواهب أكاديمية لاماسيا، التي باتت محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة.

وبموجب العقد الجديد، سيواصل زياني، البالغ من العمر 16 عامًا، مسيرته مع برشلونة حتى استكمال مرحلة فئة الشباب تحت 19 عامًا، ضمن خطة تطوير واضحة تهدف إلى إعداده للمستويات الأعلى.

صحيفة آس

صفقة ريال مدريد الجديدة

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستعد لإجراء تعديل جديد في تشكيلته خلال فترة الانتقالات الشتوية، سعياً لتعزيز صفوفه بعد مواجهة بعض الصعوبات هذا الموسم.

وأوضح التقرير أن النادي الملكي يعتزم التعاقد مع جيلي جونزاليس، اللاعب الإسباني الشاب البالغ من العمر 17 عاماً والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن مع فريق قادش، وصف بأنه "موهبة فذة" قادرة على الانضمام إلى مشروع ريال مدريد المستقبلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيلي سيبدأ مسيرته مع ريال مدريد باللعب أساسيًا مع فريق الشباب، قبل أن تتاح له الفرصة لاحقًا للتألق مع فريق كاستيا، ما يمنحه تجربة تدريجية ضمن أروقة النادي الملكي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

مصير ديزيربي مع مارسيليا

تناول بابلو لونجوريا، الرئيس التنفيذي لنادي أولمبيك مارسيليا، آخر المستجدات حول أداء الفريق في النصف الأول من الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بالدوري الفرنسي والمركز السادس عشر في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكد لونجوريا عزمه على الاعتماد على المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، على المدى الطويل، مضيفًا: "الجميع في النادي يتمنون بقاءه هنا لسنوات عديدة، آمل أن يبقى مدربًا لمارسيليا ما دمتُ هنا، أنا سعيدٌ جدًا به، إنه المدرب المثالي لنا".

لو باريزيان

عام المجد لباريس سان جيرمان

مع فوز باريس سان جيرمان بلقب كأس إنتركونتيننتال، أمس الأربعاء، على حساب فلامنجو البرازيلي، فقد ضَمِن الفريق لقبه السادس في عام 2025، بعد أداء فني مسبوق لرجال المدرب لويس إنريكي.

ويعد كأس إنتركونتيننتال هو اللقب السادس لباريس سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي في عام 2025 بعدما حصد دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، والدوري الفرنسي، والسوبر الفرنسي، وكأس فرنسا.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

نهاية إعارة مرتقبة

اقترب نادي مانشستر سيتي من إنهاء إعارة لاعبه الصاعد كلاوديو إتشيفيري لفريق باير ليفركوزن، التي كانت تمتد بنهاية الموسم، بسبب قلة مشاركاته، والتي بلغت 270 دقيقة فقط مع الفريق الألماني، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

ويجرى مانشستر سيتي المفاوضات مع الأندية المهتمة بضمه، ومن المتوقع صدور القرار خلال هذا الأسبوع، حيث يرتبط اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2028.

مستقبل فولكروج

تستمر المفاوضات بين فريقي وست هام الإنجليزي وميلان الإيطالي، بشأن صفقة المهاجم نيكلاس فولكروج لاعب الهامرز.

يبذل الطرفان جهودًا مكثفة للتوصل إلى حل لحسم الصفقة، بعدما توصل اللاعب الألماني لاتفاق مع نادي ميلان بشكل مبدئي، حيث أبدى ميلان استعداده لتحمل راتب مهاجم وست هام كاملًا للأشهر الستة المقبلة.

ويرغب ميلان في وضع بند خيار الشراء، بينما يفضل وست هام خيار إلزامية الشراء، نظرًا لتخطيطه للتعاقد مع مهاجم أو اثنين.

الصحافة الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

هويلوند يعاقب ميلان

تأهل نابولي إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على ميلان 2-0 في نصف النهائي الذي أقيم في الرياض.

سجل ديفيد نيريس الهدف الأول في الدقيقة 39 بمساعدة من راسموس هويلوند، الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64، ليقود فريق أنطونيو كونتي إلى مواجهة الفائز من إنتر وبولونيا يوم الاثنين.

فوتبول إيطاليا

نجل إبراهيموفيتش يوقع عقده الأول مع ميلان

أعلن نادي إيه سي ميلان رسمياً توقيع فينسنت زلاتان إبراهيموفيتش، نجل الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، أول عقد احترافي في مسيرته الكروية، ليواصل أفراد عائلة إبراهيموفيتش حضورهم داخل أسوار الروسونيري.

ويأتي هذا التوقيع بعد عام واحد فقط من احتراف ماكسيميليان، الابن الأكبر لزلاتان، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، ليكون الدور هذه المرة من نصيب فينسنت، الابن الأصغر.