كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي، حقيقة ترشيحه لتدريب نادي مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وقالت شبكة ذا أثلتيك، إن نادي مانشستر سيتي لديه شكوك في بقاء بيب جوارديولا في تدريب الفريق بالموسم المقبل، لذلك بدأ النادي في البحث عن مرشحين ليتصدر ماريسكا الترتيب.

وقال ماريسكا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "هذا الأمر لا يؤثر عليّ إطلاقًا، لأنني أعلم أنه مجرد تكهنات بنسبة 100%".

وأضاف: "في هذه اللحظة، ليس هناك وقت لمثل هذه الأمور، أولًا وقبل كل شيء لأن لدي عقد هنا حتى عام 2029."

وتابع: "لقد قلت مرات عديدة، إن تركيزي منصب فقط على هذا النادي وأنا فخور جدًا بوجودي هنا."

وأوضح: "هذه مجرد تكهنات، قبل أسبوع، في إيطاليا، كان الوضع مماثلاً مع يوفنتوس."

وشدد: "أنا لا أهتم لأنني أعرف أن هذا غير صحيح."

وواصل: "من المهم الآن فهم سبب وجود هذا الخبر، لكن هذا ليس من شأني، لا يهمني الأمر على الإطلاق."

وعن إمكانية وعده بالبقاء في تشيلسي الموسم المقبل: "بالتأكيد نعم، مرة أخرى، لدي عقد حتى عام 2029 وهذا مجرد تكهنات."

وأشار إلى: "ليس لدي ما أضيفه لأنني لا أنتبه، وإذا استمرينا في الحديث عن ذلك، فهذا يعني أنني أنتبه لذلك."

وأتم: "أنا أركز فقط على مباراة نيوكاسل وعملي."