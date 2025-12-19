سلوت عن علاقته بمحمد صلاح: الأفعال أبلغ من الأقوال

عاد أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي للحديث حول علاقته مع محمد صلاح، نجم الفريق، وذلك بعدما تم توجيه سؤالًا له، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم.

وكان محمد صلاح قد دخل في أزمة علانية مع أرني سلوت، وإدارة ليفربول، حيث أصدر تصريحات تلفزيونية انتقد خلالها التعامل الذي يلقاه من الطرفين، في ظل كثرة تواجده على مقاعد البدلاء خلال الفترة الماضية.

وتفاقمت أزمة صلاح مع إدارة ليفربول وسلوت، بعدما تقرر استبعاده من قائمة الفريق في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، بدوري أبطال أوروبا، على إثر تلك التصريحات، قبل أن تهدأ حدتها قليلًا بمشاركته في مباراة برايتون الماضية، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه نادي ليفربول فريق توتنهام في السابعة والنصف مساء غدًا، السبت، على ملعب توتنهام، لحساب منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي أول مواجهة للريدز لن يشارك فيها صلاح بشكل رسمي، لانضمامه لمعسكر منتخب مصر، المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال أرني سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتلك المواجهة: "محمد صلاح؟ لقد قلت الأسبوع الماضي، الأفعال أبلغ من الأقوال.. تجاوزنا الأمر، وكان ضمن القائمة أمام برايتون، وكان أول بديل يشارك".

وأضاف المدرب الهولندي: "الآن هو في كأس الأمم الأفريقية، مباريات مهمة له ولمنتخب بلاده، لذا من الإنصاف لهم ولنا أن ينصبّ كل التركيز عليه هناك".

وتابع: "يجب ألا أشتت انتباهي بالحديث عن موقف صلاح مع ليفربول الآن، فهو هناك مع منتخب بلاده، لذا من الإنصاف لمنتخب بلاده، وله، ولنا أن نتحدث عن توتنهام فقط".

وأتم أرني سلوت تصريحاته قائلًا: "الآن هو في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، ومن الطبيعي أن يكون تركيزه منصبًا هناك، ولا مجال لديّ للحديث عن تجربته مع ليفربول الآن".

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الـ 16 برصيد 22 نقطة.