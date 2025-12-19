المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أموريم يعلن غيابات مان يونايتد أمام أستون فيلا.. ويوضح حقيقة أزمة كوبي ماينو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:26 م 19/12/2025
أموريم

روبن أموريم

أدلى البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، بتصريحات هامة، قبيل مواجهة أستون فيلا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيلا بارك".

تصريحات روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

وقال روبن أموريم خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أستون فيلا: "لديهم مدرب (أوناي إيمري) يملك خبرة كبيرة، عندما تشاهدهم تشعر بأنهم فريق ناضج للغاية، لا يذعرون عندما يخسرون، و لا يُبالغون بعد الفوز، يتحكمون في ردة فعلهم".

وعلى المدرب البرتغالي على مسألة قميص "أطلقوا سراح كوبي ماينو" الذي ارتداه شقيق لاعب مانشستر يونايتد، بسبب عدم الاعتماد على الأخير هذا الموسم بشكل ملحوظ.

وأضاف أموريم: "ليس كوبي من ارتدى القميص، سيلعب إذا كان هو الشخص المناسب، أنا لا أفعل شيئًا مختلفًا مع كوبي لأن أحد أفراد عائلته يفعل شيئًا ما".

وأوضح مدرب مانشستر يونايتد أن الغيابات المرتقبة أمام أستون فيلا تتمثل في السداسي هاري ماجواير، ماتياس دي ليخت، نصير مزراوي، بريان مبيومو، أماد ديالو، وكارلوس كاسيميرو.

وتحدث أموريم عن مقابلة لاعب الوسط وقائد الفريق، برونو فيرنانديز، التي أكد خلالها أن النادي حاول دفعه نحو الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، من أجل الحصول على الأموال.

وأوضح: "الفرق هو أنه تحدث مع النادي قبل اللقاء الصحفي وأوضح ما يشعر به، يمكننا تجنب هذه الأمور لأننا نعرف ما ستسببه من ضجيج، لقد تحدث مع مجلس الإدارة و أعتقد أن كل شيء واضح".

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أستون فيلا روبن أموريم

