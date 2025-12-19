تقارير: روبن نيفيز يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي

يرغب البرتغالي روبن نيفيز، لاعب نادي الهلال السعودي، في العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد روبن نيفيز، مع نادي الهلال السعودي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال شهر يناير المقبل.

ووفقًا لشبكة سكاي، فإن روبن نيفيز، يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد في شهر يناير.

وأوضح التقرير، أن ناديا مانشستر يونايتد ونيوكاسل، في حالة تأهب لوضع روبن نيفيز مع ناديه السعودي.

ويزعم التقرير، أن نادي الهلال قد استسلم لفكرة خسارة اللاعب الدولي البرتغالي ويأمل في تقديم موعد رحيله بستة أشهر لاسترداد جزء من مبلغ الـ 47 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه لنادي وولفرهامبتون للتعاقد معه، قبل سنتين ونصف.

وأفادت التقرير أن لاعب خط وسط وولفرهامبتون السابق رفض عرضًا لتجديد عقده مع نادي الهلال السعودي.

وكشف التقرير، أن النادي السعودي، سوف حوالي 18 مليون جنيه إسترليني مقابل نيفيز، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في نهاية الموسم، ولكن من غير المرجح أن تدفع الأندية الراغبة في الشراء هذا المبلغ الكبير نظرًا لوضعه.