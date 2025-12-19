علق كورتيس جونز، لاعب فريق ليفربول، على مصير الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، قبل المباراة المرتقبة التي سيخوضها الفريق أمام توتنهام في الجولة المقبلة.

ويبحث الريدز عن العودة للمنافسة على لقب البريميرليج، خاصةً بعدما تعرض للهزيمة في أكثر من مباراة على مدار مشوار الفريق في البطولة الموسم الحالي، ما أسفر عن بعده عن المربع الذهبي في جدول الترتيب.

تصريحات كورتيس جونز

وقال جونز في تصريحات عبر موقع ليفربول الرسمي: "كانت الثقة موجودة دائمًا، ولن أقول إنها اختفت، أقول دائماً إنه إذا ألقيت نظرة على المواهب من حولي، ستشعر دائماً بذلك الحماس الذي يجعللك ترغب في اللعب مع هؤلاء الشباب".

وأضاف: "أود أن أقول إن المباريات السابقة تُظهر أن الترابط موجود، وأننا بدأنا ننسجم مرة أخرى كفريق من خلال مدى جدية عملنا والأهداف التي نسجلها".

وواصل: "لذا نعم، أشعر أن الضجة عادت من جديد، ولكن في الوقت نفسه لا نريد أن نستبق الأحداث كثيراً".

وأكمل: "لذا الآن لا أريد أن أعتقد أننا عدنا بالكامل أو أننا سنفوز بجميع المباريات، أشعر الآن فقط أننا في مرحلة نلعب فيها بشكل جيد، والطاقة موجودة، والحماس موجود، لذلك دعونا نذهب ونفوز بكل مباراة نستطيع الفوز بها، وعلينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ولكن نعم، أشعر أنها فترة مثيرة مرة أخرى".

وعن مباراة توتنهام المقبلة، قال: "هم فريقًا عالميًا مهما مروا ببعض الكبوات، إنه فريق يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا أعتقد أن هناك أي فريق في الدوري الممتاز يمكنك مواجهته وأنت تعتقد أننا فزنا بالنقاط وسنلعب مباراة سهلة، لذا لا أريد التفكير في مستواهم أو أي شيء من هذا القبيل، فمن الواضح أن هناك فرقًا في وضع أسوأ منهم خسرنا أمامها نقاطًا".

وأتم: "هذه هي طبيعة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لا يسعني إلا الحديث عن فريقنا ومدى جودة أدائنا والترابط الذي بنيناه داخل الفريق، يبدو أن الفريق بدأ ينسجم ويتناغم، لذلك سنذهب إلى هناك بعقلية إيجابية، وسنحرص على أن نتفوق عليهم في الجهد والسرعة، وعندما نستحوذ على الكرة سنتولى زمام الأمور بأنفسنا، الأهم هو أن نجد طريقة للفوز، وهذا ما سنحاول فعله".