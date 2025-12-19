المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

قبل قمة توتنهام.. كورتيس جونز: لا يزالوا فريقًا كبيرًا.. والانسجام عاد إلينا مجددًا

طارق متولي

كتب - طارق متولي

04:44 م 19/12/2025
كورتيس جونز

كورتيس جونز

علق كورتيس جونز، لاعب فريق ليفربول، على مصير الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، قبل المباراة المرتقبة التي سيخوضها الفريق أمام توتنهام في الجولة المقبلة.

ويبحث الريدز عن العودة للمنافسة على لقب البريميرليج، خاصةً بعدما تعرض للهزيمة في أكثر من مباراة على مدار مشوار الفريق في البطولة الموسم الحالي، ما أسفر عن بعده عن المربع الذهبي في جدول الترتيب.

تصريحات كورتيس جونز 

وقال جونز في تصريحات عبر موقع ليفربول الرسمي: "كانت الثقة موجودة دائمًا، ولن أقول إنها اختفت، أقول دائماً إنه إذا ألقيت نظرة على المواهب من حولي، ستشعر دائماً بذلك الحماس الذي يجعللك ترغب في اللعب مع هؤلاء الشباب".

وأضاف: "أود أن أقول إن المباريات السابقة تُظهر أن الترابط موجود، وأننا بدأنا ننسجم مرة أخرى كفريق من خلال مدى جدية عملنا والأهداف التي نسجلها".

وواصل: "لذا نعم، أشعر أن الضجة عادت من جديد، ولكن في الوقت نفسه لا نريد أن نستبق الأحداث كثيراً".

وأكمل: "لذا الآن لا أريد أن أعتقد أننا عدنا بالكامل أو أننا سنفوز بجميع المباريات، أشعر الآن فقط أننا في مرحلة نلعب فيها بشكل جيد، والطاقة موجودة، والحماس موجود، لذلك دعونا نذهب ونفوز بكل مباراة نستطيع الفوز بها، وعلينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ولكن نعم، أشعر أنها فترة مثيرة مرة أخرى".

وعن مباراة توتنهام المقبلة، قال: "هم فريقًا عالميًا مهما مروا ببعض الكبوات، إنه فريق يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا أعتقد أن هناك أي فريق في الدوري الممتاز يمكنك مواجهته وأنت تعتقد أننا فزنا بالنقاط وسنلعب مباراة سهلة، لذا لا أريد التفكير في مستواهم أو أي شيء من هذا القبيل، فمن الواضح أن هناك فرقًا في وضع أسوأ منهم خسرنا أمامها نقاطًا".

وأتم: "هذه هي طبيعة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لا يسعني إلا الحديث عن فريقنا ومدى جودة أدائنا والترابط الذي بنيناه داخل الفريق، يبدو أن الفريق بدأ ينسجم ويتناغم، لذلك سنذهب إلى هناك بعقلية إيجابية، وسنحرص على أن نتفوق عليهم في الجهد والسرعة، وعندما نستحوذ على الكرة سنتولى زمام الأمور بأنفسنا، الأهم هو أن نجد طريقة للفوز، وهذا ما سنحاول فعله".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول البريميرليج فريق ليفربول كورتيس جونز جونز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg