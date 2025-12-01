كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن التطورات الأخيرة حول إصابات لاعبي الجانرز، قبل المباراة المقبلة أمام إيفرتون في إطار مواجهات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الجانرز للحفاظ على صدارة جدول البطولة، بعد الفوز بصعوبة في مباراة الفريق الأخيرة أمام وولفرهامبتون، على الرغم من اقترابها من الخروج بالتعادل الإيجابي.

تصريحات أرتيتا قبل مباراة إيفرتون

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة إيفرتون: "بن وايت حالته تتحسن بشكل جيد، إصابت ليست خطيرة، لكنها ستُبعده عن الملاعب لبضع مباريات على ما أعتقد، لا أظن أنها ستكون إصابة خطيرة، وبن يتعافى بسرعة كبيرة، لذا هناك أمل في أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات القليلة القادمة".

وعن جابرييل، قال: "إنه يبذل قصارى جهده، كما يفعل دائمًا عندما يغيب، وحالته تتحسن بشكل ملحوظ، يتدرب على أرض الملعب، لذا فهو ليس بعيدًا عن العودة، علينا أن نرى في المراحل القادمة من إعادة التأهيل كيف سيتقدم، لكننا متفائلون جدًا بشأنه".

وسئل أرتيتا عن استمراره في تدريب الجانرز لمدة 6 سنوات، حيث قال: "لقد مرت بسرعة، وحدث الكثير، لكنها كانت رحلة رائعة وقد استمتعت بكل دقيقة منها".

وعن خوض مباراة إيفرتون على ملعبهم الجديد للمرة الأولى، واصل: "جميع المباريات خارج أرضنا تكون على هذا النحو، ملعبهم القديم جوديسون بارك كان ملعبًا صعبًا للغاية، نعلم جميعًا ذلك، وسيتعين علينا تقديم أفضل ما لدينا للفوز يوم السبت".

واستمر المدرب الإسباني تصريحاته بالحديث عن مستقبله مع الجانرز، قائلاً: "جئت إلى نادٍ يمر بمرحلة صعبة من تاريخه، ومع الأخذ في الاعتبار ماضي المدربين السابقين، لا أعرف مستقبلي مع الفريق، لكن عليك أن تتعامل مع هذه الوظيفة يومًا بيوم، أفعل الشيء نفسه في اليوم الأول، أبذل قصارى جهدي، وأفعل ما أشعر به".

وأكمل: "أتأكد من أن الناس متفقون معي ومع ما أفعله، وهذا كل شيء، وفي النهاية، في وظيفتي، الأمر كله يتعلق بالفوز بمباريات كرة القدم، هذا كل شيء."

وأتم تصريحاته عن تقييمه لفيكتور جيوكيريس، قال: "أعتقد أن مستوى الاهتمام به لم يتغير منذ انضمامه وحتى اليوم. هذا طبيعي، كان الجميع متحمسًا للغاية لضم مهاجم صريح إلى النادي، لم يخض أي فترة إعداد للموسم، لم يكن في أفضل حالاته البدنية، وهو لاعب يحتاج إلى ذلك، مثل أي لاعب آخر في هذا الدوري تقريبًا، ليقدم أداءً على هذا المستوى، ثم انطلق بقوة وكان جيدًا".