كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد حدد هدفه القادم في سوق الانتقالات الشتوية، لتعزيز مركز الجناح الأيسر، وهو الغاني المتألق أنطوان سيمينيو.

ويملك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا شرطًا جزائيًا، بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، مع نادي بورنموث، على أن يدخل حيز التنفيذ، في يناير المقبل.

يأتي اهتمام مانشستر يونايتد المتزايد بالتعاقد مع سيمينيو، تطبيقًا لاستراتيجية الاعتماد على لاعبين أثبتوا جدارتهم في الدوري الإنجليزي، على غرار ماتيوس كونها وبريان مبيومو.

مانشستر يونايتد يتحرك لضم سيمينيو

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سيمينيو يمكنه اللعب على الجناح الأيسر أو الأيمن، ويعتبر خيارًا مثاليًا بشكل خاص على الجانب الأيسر، الذي يمثل مشكلة للشياطين الحمر هذا الموسم.

وينوي مانشستر يونايتد التحرك نحو التعاقد مع سيمينيو، في يناير المقبل، نظير 65 مليونيورو، علمًا بأن اللاعب لن يشارك في كأس الأمم الأفريقية، بعد فشل غانا في التأهل.

ولعب باتريك دورجو، الذي تم التعاقد معه من ليتشي في صفقة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني في يناير 2025، بشكل أساسي خلال مباراتين من آخر عشر مباريات لمانشستر يونايتد.

وأكد البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، بأن دورجو لا يقدم المردود الفني المنتظر مع الفريق، على عكس مستواه المميز مع منتخب بلاده، الدنمارك.

وبحسب التقرير، فإن مانشستر يونايتد احتاج إلى التعاقد مع دورجو كلاعب احتياطي، وليس خيارًا أساسيًا كما يفعل أموريم هذا الموسم.

واعتمد مدرب مانشستر يونايتد على الظهير الأيمن ديوجو دالوت خلال المباريات الأربع الأخيرة في الرواق الايسر، ونجح اللاعب في تسجيل هدفًا وصناعة هدفين آخرين.

وتبقى الخيارات المتاحة لروبن أموريم على الجهة اليسرى، ممثلة في تيريل مالاسيا، الذي يتمسك يونايتد بخدماته، إضافة إلى دييجو ليون (18 عامًا) الذي تم التعاقد معه في الصيف.