المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ليفربول يعلن جاهزية فريمبونج وبرادلي أمام توتنهام

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:05 م 19/12/2025
فريمبونج

فريمبونج - ليفربول

يستعيد نادي ليفربول جهود الثنائي جيريمي فريمبونج وكونور برادلي في مواجهة توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفًا على توتنهام في السابعة والنصف مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وأكد ليفربول أن جيريمي فريمبونج وكونور برادلي سيعودان أمام توتنهام.

وتعافى فريمبونج من الإصابة التي تعرض لها في مباراة خارج أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت في أكتوبر الماضي بدوري أبطال أوروبا.

أما برادلي، فقد غاب عن فوز فريقه في نهاية الأسبوع الماضي على برايتون وهوف ألبيون بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 26 نقطة، بينما يقع توتنهام في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

جدير بالذكر أن محمد صلاح يغيب عن ليفربول في الفترة الحالية بسبب مشاركته مع مصر في أمم أفريقيا 2025.

 

 

 

ليفربول توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي توتنهام ضد ليفربول جيريمي فريمبونج كونور برادلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg