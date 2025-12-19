ليفربول يعلن جاهزية فريمبونج وبرادلي أمام توتنهام

يستعيد نادي ليفربول جهود الثنائي جيريمي فريمبونج وكونور برادلي في مواجهة توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفًا على توتنهام في السابعة والنصف مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وأكد ليفربول أن جيريمي فريمبونج وكونور برادلي سيعودان أمام توتنهام.

وتعافى فريمبونج من الإصابة التي تعرض لها في مباراة خارج أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت في أكتوبر الماضي بدوري أبطال أوروبا.

أما برادلي، فقد غاب عن فوز فريقه في نهاية الأسبوع الماضي على برايتون وهوف ألبيون بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 26 نقطة، بينما يقع توتنهام في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي

جدير بالذكر أن محمد صلاح يغيب عن ليفربول في الفترة الحالية بسبب مشاركته مع مصر في أمم أفريقيا 2025.