توتنهام ضد ليفربول.. إيكيتيكي يستهدف تكرار إنجاز سواريز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:36 م 19/12/2025
احتفال هوجو إيكيتيكي نجم ليفربول

إيكيتيكي - ليفربول

يستهدف الفرنسي هوجو إيكيتيكي تكرار إنجاز تهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز لم يسبق أن حققه مع ليفربول سوى لويس سواريز، وذلك عندما يواجه توتنهام هوتسبير.

ويحل ليفربول ضيفًا على توتنهام في السابعة والنصف مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 26 نقطة، بينما يقع توتنهام في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

ويدخل إيكيتيكي مواجهة توتنهام بعدما سجل 4 أهداف في آخر مباراتين له في الدوري الممتاز، حيث أحرز ثنائية أمام ليدز يونايتد وأخرى أمام برايتون.

وقد يصبح إيكيتيكي ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من هدف في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك إذا أحرز هدفين أو أكثر أمام توتنهام، بعد سواريز الذي حقق هذا الإنجاز في أربع مباريات متتالية خلال ديسمبر 2013.

وكان سواريز سجل 4 أهداف ضد نورويتش ثم هدفان ضد وست هام يونايتد ثم هدفان ضد توتنهام ثم هدفان ضد كارديف سيتي خلال ديسمبر 2013.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ليفربول توتنهام محمد صلاح سواريز ترتيب الدوري الإنجليزي توتنهام ضد ليفربول إيكيتيكي

