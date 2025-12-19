المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
الوعود لم تنفذ.. هل يقترب ماينو من الرحيل عن مانشستر يونايتد؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:40 م 19/12/2025
كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد

كوبي ماينو نجم مانشستر يونايتد

كشف تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات مهمة بشأن مستقبل لاعب خط الوسط الشاب كوبي ماينو مع مانشستر يونايتد، وسط مؤشرات قوية على إمكانية مغادرته النادي الشهر المقبل.

كوبي ماينو يقترب من الرحيل عن أولد ترافورد

وكان ماينو البالغ من العمر 20 عامًا قد طلب مغادرة مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة الصيف الماضي، وسط اهتمام أكثر من 12 ناديًا، لكن يونايتد رفض الطلب وأقنع اللاعب بأنه سيحظى بدور مهم في الفريق.

إلا أن الوضع الحالي يشير إلى أن الوعود لم تنفذ، حيث لم يشارك ماينو في أي مباراة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويتنافس على مركزه لاعب خط الوسط برونو فرنانديز، قائد الفريق وأحد أبرز لاعبيه.

وبحسب التقرير، بدأ مانشستر يونايتد أيضًا يقبل فكرة الانفصال عن ماينو تدريجيًا، شرط وجود عرض مالي مناسب، ويفضل النادي وصول لاعب خط وسط جديد لتعويضه في نفس فترة الانتقالات.

ويعتقد أن نادي نابولي الإيطالي، بطل الدوري، يعد الوجهة الأبرز لضم ماينو في يناير المقبل، في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر يونايتد.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد برونو فرنانديز كوبي ماينو

