أكد الدنماركي توماس فرانك، مدرب توتنهام أنه أنه لا يوجد حل سريع لمشكلات فريقه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يحظى بدعم مجلس إدارة النادي اللندني.

توتنهام يستعد لخوض مواجهة قوية في الجولة 17 من المسابقة، أمام ضيفه ليفربول، غدا السبت، علما بأن الفريق اللندني حقق فوزا واحدا فقط على أرضه في الدوري منذ الجولة الأولى للموسم.

وبعد بداية واعدة في فترة توليه المهمة، تراجع توتنهام إلى المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي، وتعرض لهزيمة ثقيلة أمام نوتنجهام فورست 0-3 في المباراة الماضية.

قال فرانك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أود أن أقول لجماهير توتنهام، إنه لشرف أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع الذي يتمتع بإمكانات هائلة، أنا أعمل على مدار الساعة للتأكد من أننا نقوم بكل شيء بشكل صحيح".

وأضاف: "أفضل الفرق تخلق قدرة على التحمل تجعلها قوية أمام الانتكاسات، هذا شيء نعمل عليه بجد، ليس هناك حل سريع".

وأوضح: "أشعر بالدعم، شعرت بذلك طوال الوقت، لم يتغير رأيي، نحن في مرحلة بناء، قلت ذلك مرات عديدة، أنا أكثر من ينتقد نفسه، لكن لدينا الكثير من الأشخاص الذين يجب أن يقدموا أداء جيدا".

وأتم: "أنا مرتاح وواثق من أنني سأصلح الوضع، لكنه ليس مجرد دوري، فعندما يحقق هذا النادي النجاح، سيكون هناك العديد من الأشخاص الجيدين يعملون معا ومتوافقين لسنوات".

ويُعد التغيير على مستوى المدربين كان سمة ثابتة في توتنهام في السنوات الأخيرة، من بينهم الأسترالي أنجي بوستيكوجلو الذي أقيل في نهاية الموسم الماضي، رغم نجاحه في إنهاء انتظار النادي الذي دام 17 عاما للفوز بلقب.