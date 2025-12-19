المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مانشستر يونايتد يقتحم الصراع على نجم إنتر ميلان في الصيف

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:27 م 19/12/2025
دومفريس

دينزل دومفريس

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد دخل في المنافسة مع ثلاثة أندية إنجليزية، على التعاقد مع ظهير إنتر ميلان الإيطالي، دينزل دومفريس.

وكان الظهير الهولندي قد خضع لعملية جراحية في الكاحل، ستُبعده عن الملاعب لحوالي ثلاثة أشهر، ورغم ذلك فإن الاهتمام المتزايد بخدمات اللاعب لا يزال قويًا.

وبحسب موقع "تيم توك"، فقد أظهرت عدة أندية إنجليزية اهتمامها بالظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريس، مع مراقبة حالته الصحية والاطلاع على خطة تعافيه من الجراحة، تمهيدًا لمحاولة ضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت أندية مانشستر يونايتد ونيوكاسل وأستون فيلا في الأيام الماضية رغبتها في التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، مع تجهيز عروض مالية مغرية، للتعاقد مع اللاعب الهولندي الدولي.

ويمتلك دينزل دومفريس قوة بدنية وسرعة فائقة إلى جانب خبرة دولية كبيرة، ما يجعله هدفًا بارزًا للأندية الإنجليزية بشكل مستمر.

ويرتبط دومفريس حاليًا بعقد مع إنتر ميلان حتى يونيو 2028، بعد توقيعه عقدًا جديدًا في نوفمبر 2024، ويعتبره النيراتزوري قطعة أساسية في الفريق الأول.

وشهد الموسم الحالي تسجيل الظهير الأيمن ثلاثة أهداف خلال 15 مباراة، بينما أحرز 25 هدفًا من خوض 194 مباراة طوال مسيرته مع إنتر ميلان.

من جانبه، لا يغلق إنتر ميلان الباب أمام رحيل دومفريس، شريطة وصول عرضًا ماليًا جادًا ومغريًا، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد إنتر ميلان دينزل دومفريس

