ليفربول يصطدم بتوتنهام.. مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:37 م 19/12/2025
ليفربول وتوتنهام

ليفربول وتوتنهام

تتواصل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، مع قرب انطلاق الجولة 17 التي تحمل في طياتها مواجهات قوية.

وكانت النسخة الحالية من الدوري قد انطلقت في منتصف أغسطس الماضي، وشهدت إقامة 16 جولة حتى الآن.

وتنطلق مباريات الجولة 17 غدا السبت، وتستمر حتى مساء الاثنين، حيث تتوزع المواجهات على 3 أيام.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ومن بين أبرز المواجهات المرتقبة في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مباراة توتنهام ضد ليفربول.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي

السبت 20 ديسمبر 2025

نيوكاسل يونايتد × تشيلسي - 2:30 مساء

بورنموث × بيرنلي - 5:00 مساء

برايتون × سندرلاند - 5:00 مساء

مانشستر سيتي × وست هام - 5:00 مساء

وولفرهامبتون × برينتفورد - 5:00 مساء

توتنهام × ليفربول - 7:30 مساء

إيفرتون × أرسنال - 10:00 مساء

ليدز يونايتد × كريستال بالاس - 10:00 مساء

الأحد 21 ديسمبر 2025

أستون فيلا × مانشستر يونايتد - 6:30 مساء

الإثنين 22 ديسمبر 2025

فولهام × نوتنجهام فورست - 10:00 مساء

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي

