أين سيذهب ستيرلينج؟.. 3 خيارات أمامه في الميركاتو الشتوي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:43 م 19/12/2025
رحيم ستيرلينج

رحيم ستيرلينج

أصبح مستقبل الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج مع تشيلسي محل تساؤل كبير، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، وسط محدودية الفرص للمشاركة هذا الموسم ورغبة اللاعب في اللعب بشكل منتظم.

وأوضحت تقارير موقع TEAMtalk أن ستيرلينج، الذي عاد من فترة إعارة مخيبة للآمال مع آرسنال الموسم الماضي، يجد صعوبة في العثور على نادٍ مناسب بسبب راتبه الضخم، البالغ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، إلى جانب التزامات عائلية تمنعه من الانتقال بسهولة بعيداً عن لندن.

ويعتبر ستيرلينج نفسه بعيداً عن خطط تشيلسي هذا الموسم، حيث لم يحصل على فرص كافية، ما دفعه للتفكير في خيارات متعددة لإعادة مسيرته الرياضية إلى سابق عهدها.

خيارات ستيرلينج في لندن

يبدو أن الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ يواجه خيارات محدودة إذا أراد البقاء في العاصمة البريطانية خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغم رغبته الواضحة في عدم الانتقال بعيدًا عن لندن.

كريستال بالاس:

يعتبر كريستال بالاس الخيار الأقرب لضم ستيرلينغ، لكن مصادر تشير إلى أن النادي ينظر إليه كخيار احتياطي أكثر من كونه هدفًا رئيسيًا، ما قد يقلل فرص اللاعب في الحصول على دور أساسي.

فولهام:

أبدى نادي فولهام اهتمامه بالتعاقد مع ستيرلينغ في الصيف الماضي، إلا أنه تراجع عن المفاوضات في اللحظات الأخيرة، مما يجعل العودة لهذا الخيار غير مؤكدة.

وست هام يونايتد:

على الرغم من أن وست هام يبحث عن جناح جديد لتعزيز صفوفه، إلا أن ستيرلينغ لم يُدرج ضمن أولويات النادي، خاصة مع وجود اهتمام بلاعبين آخرين مثل أداما تراوري، ما يقلل فرص انتقاله إلى الفريق.

وفي حال لم تتحقق الخيارات المحلية، قد ينظر ستيرلينج إلى الانتقال إلى الخارج بعقد دائم، شرط أن يكون الالتزام طويل الأمد وليس لفترة قصيرة فقط.

ويظل ستيرلينج مرتبطاً بعقد مع تشيلسي حتى نهاية الموسم المقبل، ما يعني أن أي خطوة في ميركاتو يناير ستكون خاضعة لمفاوضات دقيقة بين اللاعب والنادي.

الدوري الإنجليزي تشيلسي فولهام كريستال بالاس وست هام رحيم ستيرلينج

