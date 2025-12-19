أكد كورتيس جونز لاعب فريق ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح اعتذر للجهاز الفني واللاعبين عن تصريحاته التي أدلى بها بعد مباراة ليدز يونايتد.

وكان قد صرح محمد صلاح وعبر عن غضبه من عدم مشاركته مع ليفربول عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنه يشعر بأن النادي يلقي اللوم عليه.

وأسفر ذلك عن غياب صلاح عن قائمة ليفربول في مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، لكنه عاد مجددًا وجلس على مقاعد بدلاء الفريق أمام برايتون، قبل أن يشارك ويساهم بصناعة الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي.

تصريحات جونز عن محمد صلاح

وقال كورتيس جونز في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت": "مو رجل مستقل وله الحق في قول ما يشاء، لقد اعتذر لنا وقال إذا كنت قد أثرت على أي شخص، فأنا أعتذر، هذه هي شخصيته."

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أتحدث عن مو من واقع معرفتي به، كان إيجابياً للغاية، دائما يتحدث بابتسامة عريضة على وجهه، وكان الجميع يعاملونه بنفس الطريقة، أعتقد أن تصريحاته كانت عبارة عن جزء من رغبته في الفوز".

وتابع لاعب ليفربول: "أتفهم أن هناك طرقًا معينة يمكنك اتباعها في مثل هذه الأمور، ولكن إذا كان اللاعب مرتاحًا للجلوس على مقاعد البدلاء ولا يريد اللعب ومساعدة الفريق، فأعتقد أن هذه مشكلة أكبر."

وعن السر وراء تصريحات صلاح، قال جونز: "مو تحدث من واقع نواياه الحسنة، ربما لم يستطع أن يعبر عن ما بداخله بالشكل الأمثل وقتها، لكنه لم يكن أبدًا يقصد التأثير على الفريق أو الجهاز الفني أو المدرب أو أي شخص آخر".

وأتم: "لكننا تجاوزنا ذلك الآن، ونحن منسجمون كفريق، ونلعب بشكل جيد، وبدأنا نحقق الانتصارات."