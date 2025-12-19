المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 1
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

1 1
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

كورتيس جونز: محمد صلاح اعتذر لنا بعد تصريحاته عقب مباراة ليدز

طارق متولي

كتب - طارق متولي

08:46 م 19/12/2025
محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح

أكد كورتيس جونز لاعب فريق ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح اعتذر للجهاز الفني واللاعبين عن تصريحاته التي أدلى بها بعد مباراة ليدز يونايتد.

وكان قد صرح محمد صلاح وعبر عن غضبه من عدم مشاركته مع ليفربول عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنه يشعر بأن النادي يلقي اللوم عليه.

وأسفر ذلك عن غياب صلاح عن قائمة ليفربول في مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، لكنه عاد مجددًا وجلس على مقاعد بدلاء الفريق أمام برايتون، قبل أن يشارك ويساهم بصناعة الهدف الثاني لهوجو إيكيتيكي.

تصريحات جونز عن محمد صلاح

وقال كورتيس جونز في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت": "مو رجل مستقل وله الحق في قول ما يشاء، لقد اعتذر لنا وقال إذا كنت قد أثرت على أي شخص، فأنا أعتذر، هذه هي شخصيته."

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أتحدث عن مو من واقع معرفتي به، كان إيجابياً للغاية، دائما يتحدث بابتسامة عريضة على وجهه، وكان الجميع يعاملونه بنفس الطريقة، أعتقد أن تصريحاته كانت عبارة عن جزء من رغبته في الفوز".

وتابع لاعب ليفربول: "أتفهم أن هناك طرقًا معينة يمكنك اتباعها في مثل هذه الأمور، ولكن إذا كان اللاعب مرتاحًا للجلوس على مقاعد البدلاء ولا يريد اللعب ومساعدة الفريق، فأعتقد أن هذه مشكلة أكبر."

وعن السر وراء تصريحات صلاح، قال جونز: "مو تحدث من واقع نواياه الحسنة، ربما لم يستطع أن يعبر عن ما بداخله بالشكل الأمثل وقتها، لكنه لم يكن أبدًا يقصد التأثير على الفريق أو الجهاز الفني أو المدرب أو أي شخص آخر".

وأتم: "لكننا تجاوزنا ذلك الآن، ونحن منسجمون كفريق، ونلعب بشكل جيد، وبدأنا نحقق الانتصارات."

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح محمد صلاح يعتذر اعتذار محمد صلاح كورتيس جونز جونز لاعب ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 1
الأهلي

الأهلي

89

عرضية من إيجولا اصطدمت في عمر كمال وخرجت ركنية لسيراميكا كليوباترا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg