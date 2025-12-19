المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
توتنهام وليفربول.. المواجهة الأكثر تهديفا في تاريخ الدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:57 م 19/12/2025
توتنهام وليفربول

توتنهام وليفربول

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المثيرة التي ستجمع بين توتنهام وليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفًا على توتنهام في السابعة والنصف مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 26 نقطة، بينما يقع توتنهام في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ودائما ما تكون مباراة ليفربول وتوتنهام مثيرة في أحداثها بسبب الغزارة التهديفية التي تميز هذه المواجهة.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول فإن مباراة توتنهام هي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (206 أهداف).

وشهدت آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين في الدوري 21 هدفاً، بينما شهدت 14 مباراة من آخر 16 مواجهة بينهما في المسابقة تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل.

والتقى الفريقان 66 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز ليفربول في 34 مباراة، وتعادل في 17 مباراة، وانتصر توتنهام في 15 مباراة.

 

ليفربول الدوري الإنجليزي توتنهام توتنهام ضد ليفربول

