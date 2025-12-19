يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المثيرة التي ستجمع بين توتنهام وليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفًا على توتنهام في السابعة والنصف مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 26 نقطة، بينما يقع توتنهام في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

ودائما ما تكون مباراة ليفربول وتوتنهام مثيرة في أحداثها بسبب الغزارة التهديفية التي تميز هذه المواجهة.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول فإن مباراة توتنهام هي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (206 أهداف).

وشهدت آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين في الدوري 21 هدفاً، بينما شهدت 14 مباراة من آخر 16 مواجهة بينهما في المسابقة تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل.

والتقى الفريقان 66 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز ليفربول في 34 مباراة، وتعادل في 17 مباراة، وانتصر توتنهام في 15 مباراة.