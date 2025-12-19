حسم الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا موقفه النهائي بالتجديد مع ناديه، آرسنال، حيث ينتظر توقيع اللاعب على عقدًا طويل الأمد، ليصبح بموجبه بين أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعتبر ساكا أحد أفضل الأجنحة في العالم، ويقود حاليًا مسيرة "الجانرز" نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2025-2026.

وكان اللاعب الدولي الإنجليزي يتقاضى راتبًا وقدره 195 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما سيصل راتبه الأسبوعي بموجب العقد الجديد إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وبموجب هذه الزيادة، ينضم بوكايو ساكا، إلى قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي، إلى جانب النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "تيم توك" الإنجليزية، فإن قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في البريميرليج تأتي على النحو التالي..

1- إيرلينج هالاند

النادي: مانشستر سيتي

الراتب: 525,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

2- محمد صلاح

النادي: ليفربول

الراتب: 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

3- فيرجيل فان ديك

النادي: ليفربول

الراتب: 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

4- كاسيميرو

النادي: مانشستر يونايتد

الراتب: 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

5- رحيم ستيرلينج

النادي: تشيلسي

الراتب: 325,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

6- برونو فرنانديز

النادي: مانشستر يونايتد

الراتب: 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

7- برناردو سيلفا

النادي: مانشستر سيتي

الراتب: 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

8- جاك جريليش

النادي: مانشستر سيتي (مُعار إلى إيفرتون)

الراتب: 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

9- بوكايو ساكا

النادي: أرسنال

الراتب: 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا