لخلافة محمد صلاح.. هل يحسم ليفربول صفقة نيكو ويليامز؟

يستعد نادي ليفربول للدخول بقوة في سباق التعاقد مع جناح أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، حيث يخطط لتقديم عرض مالي ضخم تصل قيمته إلى 95 مليون يورو (نحو 83 مليون جنيه إسترليني)، في إطار تحركاته المستقبلية لتعزيز خط الهجوم.

ليفربول يرصد عرضًا ضخمًا لضم نيكو ويليامز

وبحسب ما أفاد به موقع "فيتشاخيس" الإسباني، فإن إدارة ليفربول ترى في الدولي الإسباني هدفًا رئيسيًا على المدى المتوسط، مع وضعه ضمن خطط النادي للموسم 2026، في ظل قناعة تامة بقدراته الفنية والبدنية.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي ليفربول يعتقدون أن ويليامز يمتلك الجودة اللازمة ليكون الخيار الأبرز لخلافة محمد صلاح في الجناح، حال حدوث أي تغيير مستقبلي في شكل الخط الهجومي للفريق.

وفي المقابل، تبدو فرص برشلونة في التعاقد مع اللاعب ضعيفة للغاية، حيث أوضح التقرير أن النادي الكتالوني لن يتمكن من تلبية المطالب المالية المطلوبة لإتمام الصفقة، ما يمنح ليفربول أفضلية واضحة في سباق التوقيع مع اللاعب.

ويعتبر نيكو ويليامز أحد أبرز لاعبي أتلتيك بلباو والدوري الإسباني خلال السنوات الماضية، بعدما شارك في 183 مباراة مع الفريق الأول للنادي الباسكي، نجح خلالها في تسجيل 34 هدفًا وصناعة 33 تمريرة حاسمة، إلى جانب تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".