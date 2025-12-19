المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موقف سوبوسلاي.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام هوتسبير

محمد همام

كتب - محمد همام

11:32 م 19/12/2025
سوبوسلاي

سوبوسلاي لاعب ليفربول

استقر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة توتنهام هوتسبير، في إطار الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي، نسخة موسم 2025-2026.

ويسعى "الريدز" إلى تحقيق الانتصار من أجل مواصلة الزحف نحو مطاردة المربع الذهبي، حيث فاز ليفربول في الجولة السابقة أمام برايتون بنتيجة 2-0.

وأفادت صحيفة "This Is Anfield"، المتخصصة في أخبار نادي ليفربول، أن دومينيك سوبوسلاي سيبدأ المباراة أساسيًا، بعدما عانى من الإصابة في لقاء برايتون.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول لقاء توتنهام هوتسبير بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ – أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: دومينيك سوبوسلاي – كورتس جونز – فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول توتنهام هوتسبير

