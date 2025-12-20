المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

تقارير: مانشستر يونايتد يرفض بيع زيركزي على سبيل الإعارة

طارق متولي

كتب - طارق متولي

12:08 ص 20/12/2025
جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد

زيركزي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن دخول مستقبل المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي مع مانشستر يونايتد دائرة الغموض، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن إدارة مانشستر يونايتد حددت مبلغ 45 مليون يورو كقيمة مالية للتخلي عن اللاعب، مؤكدة تمسكها بإتمام الصفقة بصورة نهائية، دون فتح الباب أمام أي صيغة إعارة.

وأشارت التقارير إلى أن نادي روما كان قد تقدم باقتراح لاستعارة زيركزي دون تضمين عقد الإعارة بند أحقية الشراء، وهو ما قوبل بالرفض من جانب النادي الإنجليزي، الذي أبلغ مسؤولي روما بعدم رغبته في مناقشة هذا النوع من العروض.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن مانشستر يونايتد لا ينوي التراجع عن مطالبه المالية، في ظل قناعته بقيمة اللاعب الفنية وإمكانياته الهجومية، كما شدد على أن أي تحرك رسمي بشأن الصفقة لن يتم قبل منتصف شهر يناير، انتظارًا لتقييم شامل لوضع الفريق واحتياجاته الفنية خلال النصف الثاني من الموسم.

واختتمت التقارير بأن روما ما زال يراقب الموقف، لكنه قد يضطر للبحث عن بدائل أخرى، في حال استمرار تمسك مانشستر يونايتد بشروطه الحالية.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
روما مانشستر يونايتد زيركزي

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

