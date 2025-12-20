كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن دخول مستقبل المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي مع مانشستر يونايتد دائرة الغموض، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن إدارة مانشستر يونايتد حددت مبلغ 45 مليون يورو كقيمة مالية للتخلي عن اللاعب، مؤكدة تمسكها بإتمام الصفقة بصورة نهائية، دون فتح الباب أمام أي صيغة إعارة.

وأشارت التقارير إلى أن نادي روما كان قد تقدم باقتراح لاستعارة زيركزي دون تضمين عقد الإعارة بند أحقية الشراء، وهو ما قوبل بالرفض من جانب النادي الإنجليزي، الذي أبلغ مسؤولي روما بعدم رغبته في مناقشة هذا النوع من العروض.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن مانشستر يونايتد لا ينوي التراجع عن مطالبه المالية، في ظل قناعته بقيمة اللاعب الفنية وإمكانياته الهجومية، كما شدد على أن أي تحرك رسمي بشأن الصفقة لن يتم قبل منتصف شهر يناير، انتظارًا لتقييم شامل لوضع الفريق واحتياجاته الفنية خلال النصف الثاني من الموسم.

واختتمت التقارير بأن روما ما زال يراقب الموقف، لكنه قد يضطر للبحث عن بدائل أخرى، في حال استمرار تمسك مانشستر يونايتد بشروطه الحالية.