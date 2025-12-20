صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

رسالة سلوت عن صلاح

قال آرني سلوت إنه لن يشتت انتباه محمد صلاح بأي حديث عن ليفربول أثناء وجود اللاعب في كأس الأمم الأفريقية.

وأكد سلوت مجددا أنه تجاوز واقعة صلاح وتصريحاته السابقة.

ويتواجد صلاح حاليا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية ولن يعود حتى شهر يناير.

وقال سلوت: "قلت الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الأقوال، وقد تجاوزنا الأمر، لقد كان ضمن التشكيلة وكان أول لاعب قمت باستبداله".

وأضاف: "هو الآن في كأس الأمم الأفريقية، يلعب مباريات مهمة لنفسه ولمنتخب بلاده، من الإنصاف لهم ولنا أيضاً، لأننا سنخوض مباريات بالغة الأهمية، ومن ثم يجب أن يكون تركيزه بالكامل هناك، وألا يكون هناك أي تشتيت بسبب أي شيء قد أقوله أنا عن فترته هنا في ليفربول".

ديلي ميل

مستقبل جوارديولا

ينوي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي البقاء مع الفريق في الموسم المقبل، مؤكدا على أن إمكانية رحيله في الصيف ليس مطروحة الآن.

وقال جوارديولا: "أتفهم دائما السؤال الذي يطرح عند اقتراب نهاية عقدي، لكن يتبقى لي 18 شهرا، وأنا سعيد للغاية ومتحمس لتطور الفريق ووجودي فيه، هذا كان ما يمكنني قوله".

وأضاف: "لا توجد نقاشات حول الأمر، لن أبقى هنا إلى الأبد، وقد قلت سابقا إنني لن أبقى هنا للأبد، لا أحد منا سيفعل ذلك، ولكن ليس هناك نقاش".

ذا صن

رد ماريسكا

رفض إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، التقارير التي ذكرت أنه خليفة محتمل لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، واصفاً إياها بأنها "مجرد تكهنات بنسبة 100%".

وقال ماريسكا: "كل ما يتردد لا يؤثر عليّ لأنني أعرف أنه مجرد تكهنات بنسبة 100%، وقبل كل شيء لدي عقد هنا حتى عام 2029".

الصحافة الإسبانية

سبورت

غياب بيدري

غاب لاعب خط الوسط بيدري عن المشاركة في تدريبات برشلونة يوم الجمعة، بسبب معاناته من إجهاد عضلي بسيط.

ويرغب فليك في الاعتماد على بيدري بصفة أساسية في مواجهة فياريال، إذا كان لائق بدنيًا، ولكن حال عدم جاهزيته سيدفع المدرب الألماني بالهولندي فرينكي دي يونج بصفة أساسية.

ماركا

صراع على جوهرة ألكمار

من المتوقع أن يشعل كيس سميت جوهرة نادي ألكمار، الصراع بين عدة أندية أوروبية كبرى، في سوق الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، حيث يراقبه أكثر من فريق عن كثب.

وينتهي عقد لاعب خط الوسط صاحب الـ19 عامًا، في 2028 مع ألكمار، وقد حضر عدة كشافين من تشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد مباريات ألكمار الأخيرة لمشاهدة مستوى اللاعب.

آس

فرحة مزدوجة للاعب ريال مدريد

عاش خورخي سيستيرو لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الصاعد فرحة مزدوجة خلال الأيام الماضية، بعدما لعب مباراته الأولى مع الميرنجي في بطولة كأس ملك إسبانيا ضد تالافيرا.

كما تلقى سيستيرو أنباء سارة بالتوصل لاتفاق مع نادي ريال مدريد، بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

استقالة رئيس نيس

قرر فابريس بوكيه، رئيس نادي نيس، الذي يضم في صفوفه المدافع المصري، محمد عبد المنعم، تقديم استقالته بشكل رسمي، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

جاء رحيل فابريس بوكيه بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها مديرًا عامًا ثم رئيسًا للنادي، على أن يسري القرار فورًا، مع تعيين رئيسين سابقين، تربطهما علاقة وثيقة بالنادي: جان بيير ريفيير وموريس كوهين، رئيسًا ونائبًا للرئيس على الترتيب.

لو باريزيان

تخفيض عقوبة نجم باريس

خفّف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبة إيقاف لوكاس هيرنانديز، ظهير أيسر باريس سان جيرمان، من ثلاث مباريات إلى مباراتين فقط، بعد استئناف فريق العاصمة ضد العقوبة.

وكان مقررًا أن يغيب هيرنانديز عن ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، بعد طرده في فوز سان جيرمان (5-3) على توتنهام هوتسبير، إثر تدخله العنيف بـ"المرفق" على تشافي سيمونز، لاعب الفريق اللندني.

الصحافة الإيطالية

لاجازتيا ديلو سبورت

خيمينيز يطمئن جماهير ميلان

بعث مهاجم ميلان، سانتياجو خيمينيز، برسالة طمأنة إلى جماهير الروسونيري، مؤكدًا أنه سيعود إلى الملاعب "أقوى من أي وقت مضى"، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية في الكاحل، من المتوقع أن تُبعده عن المشاركة لمدة تصل إلى شهرين.

وكان المهاجم الدولي المكسيكي يعاني منذ فترة من آلام متكررة في الكاحل، حيث لم تظهر حالته تحسنًا ملحوظًا رغم محاولات العلاج والتحفظ، إذ كان الألم يتجدد مع كل عودة للتدريبات.

فوتبول إيطاليا

روما يعيد رسم هجومه

منح المهاجم الإيطالي جياكومو راسبادوري الضوء الأخضر للانتقال إلى صفوف روما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدى راسبادوري موافقته على الانتقال إلى ملعب الأولمبيكو قادمًا من أتلتيكو مدريد، الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي بعد رحيله عن نابولي.

من المنتظر أن تبدأ إدارة روما مفاوضاتها مع نادي أتلتيكو مدريد خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية إتمام الصفقة، سواء على سبيل الإعارة مع خيار الشراء أو عبر صيغة تتضمن التزامًا بالشراء مرتبطًا بتحقيق أهداف محددة.

الصحافة الألمانية

بيلد

مخاوف بايرن ميونخ

هناك بعض المخاوف في فريق بايرن ميونخ حول غياب جوشوا كيميتش في مباراة هايدنهايم في نهاية العام.

وقد يضطر مدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، إلى الاستغناء عن لاعب الوسط جوشوا كيميتش في مباراة الدوري الألماني يوم الأحد ضد نادي هايدنهايم، وذلك بسبب معاناته من مشاكل في الكاحل.

كيكر

انتهاء فترة إتشيفيري مع ليفركوزن

قالت صحيفة كيكر الألمانية إن فترة كلاوديو إتشيفيري مع باير ليفركوزن انتهت، حيث سيعود اللاعب الأرجنتيني إلى صفوف مانشستر سيتي في يناير المقبل.

وأضافت أنه رغم النقص العددي في لاعبي الفريق الألماني، إلا أن مدرب ليفركوزن سيستبعد صانع الألعاب من تشكيلة الفريق لمباراة لايبزيج.

ويأتي ذلك بعدما أنهى مانشستر سيتي إعارة كلاوديو إتشيفيري مع باير ليفركوزن قبل موعدها، كما تأكد ذلك الأمر بعد أن اتضح أن صانع الألعاب الأرجنتيني، الذي لم يصبح لاعباً أساسياً في ليفركوزن، لم يعد يحصل على وقت اللعب الكافي الذي كان سيمنع مانشستر سيتي من تفعيل بند إعادة الشراء في الشتاء.

وكان قد علق المدير الفني للفريق الألماني على هذا الأمر، قائلاً: "كلاوديو لاعب رائع، لدي ثقة كبيرة به وبتطوره، إنه لاعب شاب، صغير جداً وجيد، لكن لدينا الكثير من اللاعبين في هذا المركز، من الصعب جداً إشراك جميع اللاعبين في مركز صانع الألعاب رقم 10".