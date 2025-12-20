المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مواعيد مباريات اليوم.. الزمالك وحرس الحدود بكأس الرابطة.. وقمة ليفربول ضد توتنهام

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:49 ص 20/12/2025
الزمالك

الزمالك

يشهد اليوم السبت الموافق 20 من ديسمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة الزمالك ضد حرس الحدود، في كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وتتواصل مباريات الجولة الثانية من مسابقة كأس الرابطة المصرية، بإقامة أربع لقاءات هامة ومثيرة، أبرزها بين الزمالك وحرس الحدود.

وفي الدوري الإنجليزي تقام عدة مباريات قوية للغاية، أبرزها بين ليفربول ومنافسه توتنهام هوتسبير، إضافة إلى قمة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، فيما يواجه أرسنال نظيره إيفرتون.

كما يشهد الدوري الإسباني إقامة مواجهات قوية، أبرزها مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية.

وبالانتقال إلى منافسات الدوري الإيطالي، تدور قمة نارية بين يوفنتوس وغريمه اللدود، روما.

طالع مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها من هنا

الزمالك الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي ليفربول حرس الحدود الدوري الإسباني مباريات اليوم كأس الرابطة المصرية

