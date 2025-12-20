يشهد اليوم السبت الموافق 20 من ديسمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة الزمالك ضد حرس الحدود، في كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وتتواصل مباريات الجولة الثانية من مسابقة كأس الرابطة المصرية، بإقامة أربع لقاءات هامة ومثيرة، أبرزها بين الزمالك وحرس الحدود.

وفي الدوري الإنجليزي تقام عدة مباريات قوية للغاية، أبرزها بين ليفربول ومنافسه توتنهام هوتسبير، إضافة إلى قمة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، فيما يواجه أرسنال نظيره إيفرتون.

كما يشهد الدوري الإسباني إقامة مواجهات قوية، أبرزها مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية.

وبالانتقال إلى منافسات الدوري الإيطالي، تدور قمة نارية بين يوفنتوس وغريمه اللدود، روما.

طالع مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها من هنا