يضرب نادي مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025/2026.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الاتحاد معقل السماوي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد، اليوم السبت، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في مصر، ويذاع بالتحديد عبر "بي إن سبورت 1".

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ نجح في حصد 34 نقطة خلال 16 جولة، محققًا الفوز خلال 11 مواجهة وتعادل في لقاء وتلقى 4 هزائم.

ويتواجد وست هام في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ اكتفى بحصد 13 نقطة فقط، حيث حقق 3 انتصارات و4 تعادلات، وتلقى 9 هزائم.