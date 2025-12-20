المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

دون مرموش.. موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:15 ص 20/12/2025
احتفال لاعبو مانشستر سيتي مع ريان شرقي

فريق مانشستر سيتي

يضرب نادي مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025/2026.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الاتحاد معقل السماوي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد، اليوم السبت، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في مصر، ويذاع بالتحديد عبر "بي إن سبورت 1".

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ نجح في حصد 34 نقطة خلال 16 جولة، محققًا الفوز خلال 11 مواجهة وتعادل في لقاء وتلقى 4 هزائم.

ويتواجد وست هام في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ اكتفى بحصد 13 نقطة فقط، حيث حقق 3 انتصارات و4 تعادلات، وتلقى 9 هزائم.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وست هام

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

