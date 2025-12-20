المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الأولى في غياب صلاح.. موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول والقناة الناقلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:18 ص 20/12/2025
ليفربول وتوتنهام

مباراة ليفربول وتوتنهام - أرشيفية

يضرب فريق ليفربول منقوصًا من الدولي المصري محمد صلاح، موعدًا مع نظيره فريق توتنهام هوتسبرز، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام وليفربول

مباراة توتنهام ضد ليفربول، من المقرر أن تنطلق في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الـ17 من بريميرليج.

وتقام مباراة توتنهام وليفربول، على ملعب الفريق اللندني، حيث تذاع عبر قناة Bein Sports HD 1.

وتعد هذه أول مباراة سيخوضها ليفربول، دون تواجد محمد صلاح، الذي يتواجد مع منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق مساء غد الأحد، وحتى 18 من شهر يناير 2026.

وكان محمد صلاح شارك بديلًا في مباراة ليفربول الأخيرة ضد برايتون، والتي تألق خلالها وصنع هدفًا سجله هوجو إيكيتيكي.

ترتيب توتنهام وليفربول

يحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 26 نقطة، والانتصار اليوم قد يطير به للمربع الذهبي، لكن بشرط تعثر تشيلسي.

بينما توتنهام هوتسبرز صاحب الأرض والضيافة، يتواجد في المركز الـ11، حيث يمتلك 25 نقطة.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح توتنهام هوتسبرز مباراة ليفربول وتوتنهام

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

