يضرب فريق ليفربول منقوصًا من الدولي المصري محمد صلاح، موعدًا مع نظيره فريق توتنهام هوتسبرز، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام وليفربول

مباراة توتنهام ضد ليفربول، من المقرر أن تنطلق في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الـ17 من بريميرليج.

وتقام مباراة توتنهام وليفربول، على ملعب الفريق اللندني، حيث تذاع عبر قناة Bein Sports HD 1.

وتعد هذه أول مباراة سيخوضها ليفربول، دون تواجد محمد صلاح، الذي يتواجد مع منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق مساء غد الأحد، وحتى 18 من شهر يناير 2026.

وكان محمد صلاح شارك بديلًا في مباراة ليفربول الأخيرة ضد برايتون، والتي تألق خلالها وصنع هدفًا سجله هوجو إيكيتيكي.

ترتيب توتنهام وليفربول

يحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 26 نقطة، والانتصار اليوم قد يطير به للمربع الذهبي، لكن بشرط تعثر تشيلسي.

بينما توتنهام هوتسبرز صاحب الأرض والضيافة، يتواجد في المركز الـ11، حيث يمتلك 25 نقطة.