الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

ثنائية فولتمايد أمام تشيلسي تضعه رفقة ثلاثي تاريخي (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:30 م 20/12/2025
فولتمايد

نيك فولتمايد

خطف المهاجم نيك فولتمايد، لاعب نيوكاسل يونايتد، الأضواء تجاهه بعد أن تمكن من هز شباك تشيلسي خلال مناسبتين في 20 دقيقة من زمن المباراة، التي تجري ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق نيوكاسل نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مواجهات الدوري الإنجليزي، ويقام اللقاء على أرضية ملعب سانت جيمس بارك.

فولتمايد يخطف الأضواء

تمكن نيك فولتمايد، من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة لصالح نيوكاسل، بعد أن أطلق أنتوني جوردون تسديدة قوية، تصدى لها سانشيز حارس تشيلسي لترتد إلى المهاجم الألماني الذي لم يتردد في هز الشباك.

وعاد فولتمايد من جديد للتسجيل، إذ نجح في مضاعفة النتيجة مؤكدًا على تفوق فريقه نيوكاسل أمام تشيلسي في الدقيقة 20 من زمن المواجهة.

وجاء الهدف بعد هجمة منظمة وصلت في الرواق الأيسر إلى أنتوني جوردون، الذي وجه عرضية رائعة، سددها نيك فولتمايد بقدمه إلى داخل الشباك، وسط غياب تام لدفاعات تشيلسي.

وأصبح نيك فولتمايد هو رابع لاعب يسجل هدفين خلال أول 20 دقيقة من مباراة في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي.

ليأتي فولتمايد خلف الثلاثي، روبي فاولر مع ليفربول (نوفمبر 1994)، وبول سكولز مع مانشستر يونايتد (أكتوبر 1995)، وسيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي (فبراير 2019).

