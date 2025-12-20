تمكن فريق تشيلسي من اقتناص نقطة التعادل بعد مباراة مثيرة ضد مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي، انتهت بنتيجة (2-2)، على ملعب سانت جيمس بارك، في افتتاح مواجهات الجولة الـ17 من بريميرليج.

ريمونتادا تشيلسي

بداية المباراة كانت قوية ومبكرة، بعدما سجل نيك فولتماده هدف التقدم لصالح نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي، بعد مرور 4 دقائق فقط.

المهاجم الألماني وسجل الهدف الثاني ليعزز تقدم نيوكاسل أمام ضيفه تشيلسي، لتصبح نتيجة المباراة (2-0)، بعد مرور 20 دقيقة.

لكن الشوط الثاني كان بداية ريمونتادا تشيلسي، التي وضع حجر أساسها، رييس جيمس بالدقيقة 49.

ثم أكمل جواو بيدرو ريمونتادا فريقه، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 66.

هدف التعادل حول الدقائق المتبقية من مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي، إلى محاولات خطيرة متبادلة بين لاعبي الفريقين، ربما حتى الثواني الأخيرة، لكنها لم تغير النتيجة، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي (2-2).

هذا التعادل رفع رصيد تشيلسي إلى 29 نقطة، ليحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما نيوكاسل يونايتد أصبح لديع 23 نقطة بعد هذا التعادل، ليتجاوز توتنهام في جدول الترتيب، ويقفز للمركز الـ11.