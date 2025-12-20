تقرير: أحد أندية الدوري الإنجليزي تستهدف تير شتيجن

كشفت تقارير عن اهتمام إنجليزي بالحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حامي عرين نادي برشلونة الإسباني، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وابتعد تير شتيجن عن المشاركة مع برشلونة منذ تعرضه للإصابة، وظهر فقط خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام جوادالاخارا، والتي جرت ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

اهتمام إنجليزي بتير شتيجن

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أستون فيلا يتابع وضع تير شتيجن الحالي مع برشلونة، رغم امتداد عقد الحارس مع نادي الإسباني حتى صيف 2028، إلا أن الألماني يحتاج إلى دقائق مشاركة أكبر في الفترة المقبلة.

ويحتاج تير شتيجن للحصول إلى عدد أكبر من الدقائق، إذ يستهدف الحصول على ثقة ناجسلمان، من أجل حماية عرين منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 القادم.

وأظهرت مباراة جوادالاخارا التي شارك بها تير شتيجن، أن الحارس في حالة بدنية مميزة، وبات جاهزًا للمشاركة دون أي عوائق وهو ما يجعل انتقاله إلى أي فريق سلسًا دون الانتظار للاطمئنان إلى مستواه.

ويعاني إيميليانو مارتينيز من إصابة في الظهر منعته من خوض بعض المباريات، مع أستون فيلا تزامنًا مع وجود اهتمامات عديدة بالحارس الأرجنتيني من عدة دوريات خارجية أبرزها التركي والسعودي.