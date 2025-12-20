المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تقرير: أحد أندية الدوري الإنجليزي تستهدف تير شتيجن

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:33 م 20/12/2025
تير شتيجن

مارك أندريه تير شتيجن

كشفت تقارير عن اهتمام إنجليزي بالحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حامي عرين نادي برشلونة الإسباني، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وابتعد تير شتيجن عن المشاركة مع برشلونة منذ تعرضه للإصابة، وظهر فقط خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام جوادالاخارا، والتي جرت ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

اهتمام إنجليزي بتير شتيجن

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أستون فيلا يتابع وضع تير شتيجن الحالي مع برشلونة، رغم امتداد عقد الحارس مع نادي الإسباني حتى صيف 2028، إلا أن الألماني يحتاج إلى دقائق مشاركة أكبر في الفترة المقبلة.

ويحتاج تير شتيجن للحصول إلى عدد أكبر من الدقائق، إذ يستهدف الحصول على ثقة ناجسلمان، من أجل حماية عرين منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 القادم.

وأظهرت مباراة جوادالاخارا التي شارك بها تير شتيجن، أن الحارس في حالة بدنية مميزة، وبات جاهزًا للمشاركة دون أي عوائق وهو ما يجعل انتقاله إلى أي فريق سلسًا دون الانتظار للاطمئنان إلى مستواه.

ويعاني إيميليانو مارتينيز من إصابة في الظهر منعته من خوض بعض المباريات، مع أستون فيلا تزامنًا مع وجود اهتمامات عديدة بالحارس الأرجنتيني من عدة دوريات خارجية أبرزها التركي والسعودي.

برشلونة أستون فيلا مارك تير شتيجن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

37

خطيرة لمانشستر سيتي بعد تمريرة ويقابلها ريندرز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg