تعرض تشيلسي لتعثر جديد في مباراته التي خاضها أمام نيوكاسل يونايتد، في إطار مواجهات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكاد البلوز أن يتعرض لهزيمة في تلك المباراة، لولا أهداف ريس جيمس وجواو بيدرو التي ساعدتهم في الخروج من المباراة بنقطة وحيدة.

ويسير تشيلسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل غير مستقر، حيث فاز الفريق في مباراة وحيدة في آخر 5 مواجهات في البطولة كانت أمام إيفرتون في الجولة الـ 16.

وحصل تشيلسي على 6 نقاط فقط من أصل 15 نقطة في الخمس مباريات، حيث تعرض تشيلسي لتعثر في مبارياته أمام كل من أرسنال وليدز يونايتد وبورنموث ونيوكاسل يونايتد.

وكانت بداية تعثر البلوز أمام الجانرز صاحب المركز الأول في جدول الترتيب، حيث فاز الفريق قبل تلك المباراة في 3 مباريات متتالية في البطولة أمام كل من توتنهام وبيرنلي، بجانب وولفرهامبتون.

ترتيب تشيلسي في جدول الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بشكل مؤقت، لحين خوض بقية مواجهات الجولة الـ 17 في البطولة.

ويعاني البلوز من أزمة التعثر في بطولة الدوري، في الوقت الذي يستعد الفريق فيه لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام أستون فيلا، يوم السبت الموافق 27 من الشهر الجاري.