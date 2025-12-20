المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ضمنها ليفربول.. 4 أندية تحتاج أكثر من 8 أهداف لتخطي تشيلسي في بريميرليج

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:59 م 20/12/2025
تشيلسي

احتفال لاعبي تشيلسي

عاد فريق تشيلسي بنقطة تعادل ثمينة للغاية من مواجهة فريق نيوكاسل يونايتد، ستعقد مهمة 4 أندية لاقتحام المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي حول تأخره بهدفين إلى تعادل مع نظيره نيوكاسل يونايتد، ليصبح بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

طالع تفاصيل مباراة نيوكاسل يونايت ضد تشيلسي مــن هـــنـــا

تشيلسي يؤمن مركزه

تشيلسي رفع رصيده إلى 29 نقطة، بدلًا من 28، هذه النقطة كان يحتاجها البلوز، لمنع 4 فرق كانت تطمح لخطف المركز الرابع في جدول ترتيب بريميرليج هذه الجولة.

حيث إن تشيلسي الآن، لديه 29 هدفًا، وفارق +12 هدفًا، بينما هناك 4 أندية حال الفوز، ستتساوى في النقاط مع البلوز، لكن فارق الأهداف هو الأزمة.

بالتالي هناك 4 أندية يمكنها معادلة رصيد تشيلسي من النقاط، وذلك حال فوزهم بمباريات الجولة الحالية، لكن موقفهم الحالي كما يلي:

كريستال بالاس: 26 نقطة (+5).

مانشستر يونايتد: 26 نقطة (+4).

ليفربول: 26 نقطة (+2).

سندرلاند: 26 نقطة (+2).

بالتالي أي فريق يريد تجاوز تشيلسي في الترتيب، يحتاج للفوز بفارق أهداف يتخطى فارق الأهداف لدى البلوز، بالتالي أقرب منافسيه كريستال بالاس، عليه الفوز بفارق 8 أهداف.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالكامل مــن هـــنـــا

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي نيوكاسل يونايتد مباراة نيوكاسل وتشيلسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

37

خطيرة لمانشستر سيتي بعد تمريرة ويقابلها ريندرز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg