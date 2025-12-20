عاد فريق تشيلسي بنقطة تعادل ثمينة للغاية من مواجهة فريق نيوكاسل يونايتد، ستعقد مهمة 4 أندية لاقتحام المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي حول تأخره بهدفين إلى تعادل مع نظيره نيوكاسل يونايتد، ليصبح بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشيلسي يؤمن مركزه

تشيلسي رفع رصيده إلى 29 نقطة، بدلًا من 28، هذه النقطة كان يحتاجها البلوز، لمنع 4 فرق كانت تطمح لخطف المركز الرابع في جدول ترتيب بريميرليج هذه الجولة.

حيث إن تشيلسي الآن، لديه 29 هدفًا، وفارق +12 هدفًا، بينما هناك 4 أندية حال الفوز، ستتساوى في النقاط مع البلوز، لكن فارق الأهداف هو الأزمة.

بالتالي هناك 4 أندية يمكنها معادلة رصيد تشيلسي من النقاط، وذلك حال فوزهم بمباريات الجولة الحالية، لكن موقفهم الحالي كما يلي:

كريستال بالاس: 26 نقطة (+5).

مانشستر يونايتد: 26 نقطة (+4).

ليفربول: 26 نقطة (+2).

سندرلاند: 26 نقطة (+2).

بالتالي أي فريق يريد تجاوز تشيلسي في الترتيب، يحتاج للفوز بفارق أهداف يتخطى فارق الأهداف لدى البلوز، بالتالي أقرب منافسيه كريستال بالاس، عليه الفوز بفارق 8 أهداف.

