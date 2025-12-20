المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

هدية لـ3 فرق.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نيوكاسل وتشيلسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:15 م 20/12/2025
تشيلسي ونيوكاسل

من مباراة نيوكاسل وتشيلسي

اكتفى نادي تشيلسي بالتعادل خارج أرضه (2-2) أمام نيوكاسل يونايتد في مباراة أقيمت ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

والتقى نيوكاسل وتشيلسي، اليوم السبت، على ملعب سانت جيمس بارك.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي ونيوكاسل

تأخر تشيلسي بهدفين أمام نيوكاسل يونايتد في الشوط الأول، ثم أدرك التعادل في النصف الثاني من المباراة بفضل ثنائية جيمس وجواو بيدرو على الترتيب.

وخسر تشيلسي نقطتين ثمينتين في سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقدم تشيلسي بالتعادل مع نيوكاسل هدية إلى أرسنال ومانشستر سيتي وأستون فيلا، إذ يستطيع الثلاثي أن يبتعد أكثر بالمراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي.

وبات في رصيد تشيلسي 29 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يملك نيوكاسل 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

 

تشيلسي الدوري الإنجليزي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

37

خطيرة لمانشستر سيتي بعد تمريرة ويقابلها ريندرز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
