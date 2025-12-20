اكتفى نادي تشيلسي بالتعادل خارج أرضه (2-2) أمام نيوكاسل يونايتد في مباراة أقيمت ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

والتقى نيوكاسل وتشيلسي، اليوم السبت، على ملعب سانت جيمس بارك.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي ونيوكاسل

تأخر تشيلسي بهدفين أمام نيوكاسل يونايتد في الشوط الأول، ثم أدرك التعادل في النصف الثاني من المباراة بفضل ثنائية جيمس وجواو بيدرو على الترتيب.

وخسر تشيلسي نقطتين ثمينتين في سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقدم تشيلسي بالتعادل مع نيوكاسل هدية إلى أرسنال ومانشستر سيتي وأستون فيلا، إذ يستطيع الثلاثي أن يبتعد أكثر بالمراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي.

وبات في رصيد تشيلسي 29 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يملك نيوكاسل 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

