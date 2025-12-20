المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

أرتيتا يثير الغموض حول مصيره مع آرسنال

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:15 م 20/12/2025
أرتيتا

ميكيل أرتيتا

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أنه لن يراوغ بشأن مستقبله القادم، في ظل تعقد مفاوضات تجديد عقده مع الإدارة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أرتيتا في ملعب الإمارات، خلال صيف عام 2027، ولم يتفق مع إدارة أرسنال على توقيع عقدًا جديدًا.

وعلق أرتيتا على مستقبله مع النادي اللندني، مشيرًا إلى احتمالية بقائه بعد انتهاء عقده الحالي، لكن هذا الأمر ليس مؤكدًا بنسبة 100% في الوقت الحالي.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها شبكة "كوت أوفسايد": "نعم يمكنني البقاء، لكن الأمر يتعلق باليوم، وهناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تحدث في الأشهر القليلة المقبلة أيضًا، لأستحق ذلك".

وأضاف المدرب الإسباني: "أعتقد أنني أحتاج لأن أستحق التواجد في أرسنال، غدًا سنرى سير الأمور، ووضع غرفة الملابس، إضافة إلى مدى التزام اللاعبين بالتعليمات".

وحول تأثير الجدل بشأن مستقبله الحالي على اللاعبين، أضاف: "إنهم يسألونني، لكن لا يمكنني الكذب عليهم. لا أعرف، إنه أمر لا يعتمد عليّ".

وأتم: "هل أنت سعيد حقاً هنا؟ هل تشعر أن لديك الطاقة الكافية وأنك قادر على قيادة هذا النادي؟ نعم. مئة بالمئة، نعم، لكنني أعتقد أن الأمر لا يعتمد عليّ وحدي".

أرسنال الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

37

خطيرة لمانشستر سيتي بعد تمريرة ويقابلها ريندرز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
