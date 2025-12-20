أرتيتا يثير الغموض حول مصيره مع آرسنال

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أنه لن يراوغ بشأن مستقبله القادم، في ظل تعقد مفاوضات تجديد عقده مع الإدارة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أرتيتا في ملعب الإمارات، خلال صيف عام 2027، ولم يتفق مع إدارة أرسنال على توقيع عقدًا جديدًا.

وعلق أرتيتا على مستقبله مع النادي اللندني، مشيرًا إلى احتمالية بقائه بعد انتهاء عقده الحالي، لكن هذا الأمر ليس مؤكدًا بنسبة 100% في الوقت الحالي.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها شبكة "كوت أوفسايد": "نعم يمكنني البقاء، لكن الأمر يتعلق باليوم، وهناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تحدث في الأشهر القليلة المقبلة أيضًا، لأستحق ذلك".

وأضاف المدرب الإسباني: "أعتقد أنني أحتاج لأن أستحق التواجد في أرسنال، غدًا سنرى سير الأمور، ووضع غرفة الملابس، إضافة إلى مدى التزام اللاعبين بالتعليمات".

وحول تأثير الجدل بشأن مستقبله الحالي على اللاعبين، أضاف: "إنهم يسألونني، لكن لا يمكنني الكذب عليهم. لا أعرف، إنه أمر لا يعتمد عليّ".

وأتم: "هل أنت سعيد حقاً هنا؟ هل تشعر أن لديك الطاقة الكافية وأنك قادر على قيادة هذا النادي؟ نعم. مئة بالمئة، نعم، لكنني أعتقد أن الأمر لا يعتمد عليّ وحدي".