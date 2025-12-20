المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

أحرج رونالدو وتساوى مع صلاح.. هالاند يواصل كتابة التاريخ في مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:31 م 20/12/2025
مانشستر سيتي

هالاند يحتفل بهدفه في مباراة مانشستر سيتي ووست هام

واصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، اليوم السبت، كتابة التاريخ مع نادي مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر سيتي ووست هام يونايتد على أرضه في ملعب الاتحاد، في مباراة جارية ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

هالاند يواصل كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي

استطاع هالاند أن يسجل هدفًا لمانشستر سيتي في شباك وست هام بعد مرور 5 دقائق فقط.

وأحرز إيرلينج هالاند هدفه الـ18 في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال 17 مباراة، ليبتعد أكثر بصدارة ترتيب الهدافين.

وحقق هالاند سلسلة من الأرقام الجديدة مع مانشستر سيتي، بحسب "أوبتا" و"سكواكا" على النحو الآتي..

- سجل هالاند 10 أهداف في مرمى وست هام بالدوري الإنجليزي، ليصبح ثالث لاعب أجنبي يفعل ذلك بعد كل من جيمي فلويد هاسلبانك ومحمد صلاح.

- منح هالاند التقدم لمانشستر سيتي في 10 من أصل 17 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولا يوجد لاعب آخر افتتح التسجيل أكثر من 5 مرات.

- أحرز هالاند 103 أهداف في الدوري الإنجليزي متساويًا مع كريستيانو رونالدو، مع أفضلية واضحة لمهاجم مانشستر سيتي الذي بلغ هذا الرقم في 122 مباراة أقل.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

