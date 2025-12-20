واصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، اليوم السبت، كتابة التاريخ مع نادي مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر سيتي ووست هام يونايتد على أرضه في ملعب الاتحاد، في مباراة جارية ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

هالاند يواصل كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي

استطاع هالاند أن يسجل هدفًا لمانشستر سيتي في شباك وست هام بعد مرور 5 دقائق فقط.

وأحرز إيرلينج هالاند هدفه الـ18 في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال 17 مباراة، ليبتعد أكثر بصدارة ترتيب الهدافين.

وحقق هالاند سلسلة من الأرقام الجديدة مع مانشستر سيتي، بحسب "أوبتا" و"سكواكا" على النحو الآتي..

- سجل هالاند 10 أهداف في مرمى وست هام بالدوري الإنجليزي، ليصبح ثالث لاعب أجنبي يفعل ذلك بعد كل من جيمي فلويد هاسلبانك ومحمد صلاح.

- منح هالاند التقدم لمانشستر سيتي في 10 من أصل 17 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولا يوجد لاعب آخر افتتح التسجيل أكثر من 5 مرات.

- أحرز هالاند 103 أهداف في الدوري الإنجليزي متساويًا مع كريستيانو رونالدو، مع أفضلية واضحة لمهاجم مانشستر سيتي الذي بلغ هذا الرقم في 122 مباراة أقل.

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا من هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات من هنا