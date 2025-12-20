المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

لا يتوقف عن التسجيل.. هالاند يبتعد بصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:09 م 20/12/2025 تعديل في 06:28 م
هالاند

إيرلينج هالاند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

يواصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل الأهداف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع نادي مانشستر سيتي.

ويلتقي مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في مباراة جارية بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

هالاند يبتعد بصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي

استطاع هالاند أن يسجل هدفًا لمانشستر سيتي في شباك وست هام بعد مرور 5 دقائق فقط، ثم أضاف الثاني عند حدود الدقيقة 69.

وأحرز إيرلينج هالاند 19 هدفًا في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال 17 مباراة، ليبتعد أكثر بصدارة ترتيب الهدافين.

وفيما يلي، ترتيب أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي 2025-2026..

1) إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي: 19 هدفًا

2) إيجور تياجو من برينتفورد: 11 هدفًا

ويملك 7 لاعبين في المركز الثالث بترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الرصيد نفسه، 3 أهداف، هم هوجو إيكيتيكي وداني ويلبيك ونك فولتمايد وأنتوني سيمينيو وجان فيليب ماتيتا وفيل فودين.

يشار إلى أن هالاند بلغ هدفه رقم 103 في منافسات الدوري الإنجليزي منذ وصوله إلى مانشستر سيتي، متساويًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه يتفوق في عدد المباريات، إذ احتاج 122 مباراة أقل.

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا من هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات من هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

ما قبل المباراة
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
ليفربول

ليفربول

3

يحتل ليفربول المركز الـ8 برصيد 26 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الـ14 برصيد 22 نقطة

تفاصيل المباراة
