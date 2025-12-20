يواصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل الأهداف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع نادي مانشستر سيتي.

ويلتقي مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في مباراة جارية بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

هالاند يبتعد بصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي

استطاع هالاند أن يسجل هدفًا لمانشستر سيتي في شباك وست هام بعد مرور 5 دقائق فقط، ثم أضاف الثاني عند حدود الدقيقة 69.

وأحرز إيرلينج هالاند 19 هدفًا في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال 17 مباراة، ليبتعد أكثر بصدارة ترتيب الهدافين.

وفيما يلي، ترتيب أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي 2025-2026..

1) إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي: 19 هدفًا

2) إيجور تياجو من برينتفورد: 11 هدفًا

ويملك 7 لاعبين في المركز الثالث بترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الرصيد نفسه، 3 أهداف، هم هوجو إيكيتيكي وداني ويلبيك ونك فولتمايد وأنتوني سيمينيو وجان فيليب ماتيتا وفيل فودين.

يشار إلى أن هالاند بلغ هدفه رقم 103 في منافسات الدوري الإنجليزي منذ وصوله إلى مانشستر سيتي، متساويًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه يتفوق في عدد المباريات، إذ احتاج 122 مباراة أقل.

