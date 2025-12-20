بدا المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، فخورًا بأداء اللاعبين في مباراة التعادل (2-2) مع نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت.

وتأخر تشيلسي بهدفين أمام نيوكاسل يونايتد في الشوط الأول، لكنه نجح في العودة بالنتيجة في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويدين تشيلسي بالفضل في عودته أمام نيوكاسل إلى ثنائية ريس جيمس وجواو بيدرو على الترتيب.

ماذا قال ماريسكا بعد تعادل تشيلسي ونيوكاسل؟

وقال ماريسكا في تصريحات لشبكة قنوات BBC التليفزيونية: "فخور جدًا باللاعبين.. لا أعتقد أن الكثير من الفرق يمكنها العودة في النتيجة أمام نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول".

وأضاف مدرب تشيلسي: "المشكلة أننا استقبلنا هدفًا بعد 3 دقائق فقط.. وفي هذا الملعب وأمام هذا الفريق، تكون البداية دائمًا مهمة جدًا".

وواصل تصريحاته: "كنا نملك الكثير من الفرص للفوز، وكانت لديهم أيضًا بعض الفرق.. لذا فهي مباراة جميلة للمشاهدة في المنزل".

ثم تابع: "تشيلسي ونيوكاسل كانا يبحثان عن الفوز، لكن في النهاية يمكن اعتبار أن الطرفين راضيين بالنتيجة".

قبل أن يختتم: "هدف بيدرو جميل بعد تمريرة رائعة من الحارس سانشيز.. طريقة ضغطهم تعتمد على الرقابة الفردية، لذلك عندما نلعب كرة طولية تصبح هناك فرصة للتسجيل".

يشار إلى أن تشيلسي ظل بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ29 نقطة.

