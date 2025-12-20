المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
فخور رغم التعادل.. ماذا قال ماريسكا بعد تعثر تشيلسي أمام نيوكاسل؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:24 م 20/12/2025
ماريسكا

ماريسكا من مباراة نيوكاسل وتشيلسي

بدا المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، فخورًا بأداء اللاعبين في مباراة التعادل (2-2) مع نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت.

وتأخر تشيلسي بهدفين أمام نيوكاسل يونايتد في الشوط الأول، لكنه نجح في العودة بالنتيجة في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويدين تشيلسي بالفضل في عودته أمام نيوكاسل إلى ثنائية ريس جيمس وجواو بيدرو على الترتيب.

ماذا قال ماريسكا بعد تعادل تشيلسي ونيوكاسل؟

وقال ماريسكا في تصريحات لشبكة قنوات BBC التليفزيونية: "فخور جدًا باللاعبين.. لا أعتقد أن الكثير من الفرق يمكنها العودة في النتيجة أمام نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول".

وأضاف مدرب تشيلسي: "المشكلة أننا استقبلنا هدفًا بعد 3 دقائق فقط.. وفي هذا الملعب وأمام هذا الفريق، تكون البداية دائمًا مهمة جدًا".

وواصل تصريحاته: "كنا نملك الكثير من الفرص للفوز، وكانت لديهم أيضًا بعض الفرق.. لذا فهي مباراة جميلة للمشاهدة في المنزل".

ثم تابع: "تشيلسي ونيوكاسل كانا يبحثان عن الفوز، لكن في النهاية يمكن اعتبار أن الطرفين راضيين بالنتيجة".

قبل أن يختتم: "هدف بيدرو جميل بعد تمريرة رائعة من الحارس سانشيز.. طريقة ضغطهم تعتمد على الرقابة الفردية، لذلك عندما نلعب كرة طولية تصبح هناك فرصة للتسجيل".

يشار إلى أن تشيلسي ظل بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ29 نقطة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي إنزو ماريسكا

ما قبل المباراة
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
ليفربول

ليفربول

3

يحتل ليفربول المركز الـ8 برصيد 26 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الـ14 برصيد 22 نقطة

تفاصيل المباراة
