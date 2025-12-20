أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل كتيبة الريدز لمواجهة توتنهام، المقرر إقامتها مساء اليوم على أرضية ملعب السبيرز، في تمام السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: برادلي، فان دايك، كوناتي، كيركيز

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، كيرتس جونز، ماك أليستر

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: مامارداشفيلي، إيزاك، كييزا، روبرتسون، فريمبونج، نيوني، رامسي، نجوموها، ويليتي لاكي

وفي المقابل يدخل توتنهام بقيادة مدربه توماس فرانك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، فان دي فين، كريستيان روميرو، دجيد سبينس

خط الوسط: رودريجو بيتانكور، آرشي جراي، لوكاس بيرجفال

خط الهجوم: محمد قدوس، راندال كولو مواني، تشافي سيمونز