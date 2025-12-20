المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

إيكيتيكي يقود تشكيل ليفربول.. وتوتنهام يتسلح بقدوس ومواني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:33 م 20/12/2025
ليفربول وتوتنهام

ليفربول ضد توتنهام - صورة أرشيفية

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل كتيبة الريدز لمواجهة توتنهام، المقرر إقامتها مساء اليوم على أرضية ملعب السبيرز، في تمام السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: برادلي، فان دايك، كوناتي، كيركيز

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، كيرتس جونز، ماك أليستر

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: مامارداشفيلي، إيزاك، كييزا، روبرتسون، فريمبونج، نيوني، رامسي، نجوموها، ويليتي لاكي

وفي المقابل يدخل توتنهام بقيادة مدربه توماس فرانك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، فان دي فين، كريستيان روميرو، دجيد سبينس

خط الوسط: رودريجو بيتانكور، آرشي جراي، لوكاس بيرجفال

خط الهجوم: محمد قدوس، راندال كولو مواني، تشافي سيمونز

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول توتنهام

يحتل ليفربول المركز الـ8 برصيد 26 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الـ14 برصيد 22 نقطة

