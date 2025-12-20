المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الـ5 تواليا.. مانشستر سيتي يواصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي أمام وست هام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:53 م 20/12/2025
مانشستر سيتي

من مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام

نجح نادي مانشستر سيتي في الفوز بثلاثية نظيفة على وست هام يونايتد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وحقق سيتي الفوز الـ5 تواليًا في الدوري الإنجليزي، بعدما هزم كلًا من ليدز وفولهام وسندرلاند وكريستال بالاس ووست هام على الترتيب.

وتقدم مانشستر سيتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا بـ37 نقطة، أكثر بنقطة واحدة من أرسنال الذي يلتقي هذا المساء بإيفرتون.

مانشستر سيتي يواصل انتصاراته أمام وست هام

بدأ مانشستر سيتي مباراته ضد وست هام بالقوة الهجومية الضاربة، هالاند وشرقي وفودين، مع غياب عمر مرموش عن القائمة بسبب انضمامه لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

ولم يتأخر هالاند عن تسجيل هدف أول لمانشستر سيتي في الدقيقة 5، بعدما سدد كرة تصدى لها الحارس، لترتد إليه، مصوبًا تسديدة أخرى سكنت شباك وست هام.

ومرت رأسية هالاند في الدقيقة 9 بجانب قائم وست هام.

وحاول هالاند إضافة هدف ثان لمانشستر سيتي في الدقيقة 25، مسددًا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت بعيدًا عن مرمى أريولا.

وسجل تيجاني ريندرز هدف مانشستر سيتي الثاني عند حدود الدقيقة 38، بعد مراوغة رائعة من شرقي، ثم تمريرة متقنة من هالاند، ليسدد الهولندي كرة قوية في شباك الهامرز.

ومع بداية الشوط الثاني، تألق دوناروما في التصدي لتسديدة سامرفيل في الدقيقة 48.

وأنقذ أريولا مرمى وست هام من استقبال هدف ثالث في الدقيقة 50، بعدما تصدى لرأسية روبن دياز.

وجرب بوين اقتحام منطقة الجزاء في الدقيقة 56، ثم صوب تسديدة زاحفة قوية، مرت بعيدًا عن القائم الأيمن لمانشستر سيتي.

وأحرز هالاند هدفًا ثالثًا لمانشستر سيتي في الدقيقة 69، إذ وجد الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء، ليضعها بسهولة في مرمى وست هام.

وكاد هالاند يسجل هاتريك جديد مع مانشستر سيتي، لكن كرته اصطدمت بتألق أريولا في الدقيقة 74.

واستمرت محاولات وست هام في تسجيل هدف لحفظ ماء الوجه، لكن دفاع مانشستر سيتي ظل صامدًا.

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا من هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات من هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وست هام

