بعد تألق شرقي مع السيتي.. كريستال بالاس يضع عينه على أوسكار بوب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:53 م 20/12/2025 تعديل في 07:07 م
أوسكار بوب

أوسكار بوب

يستعد نادي كريستال بالاس لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع التركيز على مركز الجناح، وسط اهتمام واضح بلاعب مانشستر سيتي، أوسكار بوب، حسبما أفادت صحيفة MailSport البريطانية.

ويواجه فريق أوليفر جلاسنر، المدير الفني لكريستال بالاس، نقصًا في خيارات الأجنحة، حيث يعتمد الفريق حاليًا على إسماعيلا سار، يريمي بينو، ورومان إيسي، بالإضافة إلى إيدي نكيتياه الذي تم توظيفه مؤخرًا في هذا المركز.

ويسعى النادي لتأمين خيار إضافي لتعزيز تشكيلة الفريق قبل خوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري المؤتمر الأوروبي بعد عيد الميلاد.

وبحسب المصادر، يرحب مانشستر سيتي بالاستماع للعروض المقدمة للاعب الدولي النرويجي البالغ من العمر 22 عامًا، والذي لم ينجح في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية مؤخرًا بعد صعود ريان شرقي.

ومن المتوقع أن يمنح بيب جوارديولا الضوء الأخضر لرحيل بوب على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

يعد بوب لاعبًا شابًا واعدًا، وقدّم لمحات من موهبته خلال فترات ظهوره مع مانشستر سيتي، وقد يجد في سيلهرست بارك الفرصة المثالية للحصول على دقائق لعب منتظمة وتحقيق إمكاناته الكاملة.

