واصل نادي مانشستر سيتي الضغط على متصدر جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما انتصر بثلاثية نظيفة على ضيفه وست هام يونايتد.

والتقى مانشستر سيتي بوست هام يونايتد على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على وست هام

استطاع مانشستر سيتي أن يهزم وست هام في مباراة من طرف واحد.

ويدين فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا بالفضل في الفوز الخامس تواليًا بالدوري الإنجليزي إلى ثنائية هالاند في الدقيقتين 5 و69، بجانب هدف ريندرز في الدقيقة 38.

وبات مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 37 نقطة.

ويتقدم مانشستر سيتي بنقطة واحدة عن أرسنال الذي يواجه هذا المساء، خارج أرضه، إيفرتون.

وينتظر مانشستر سيتي تعثر أرسنال أمام إيفرتون، من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

