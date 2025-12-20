المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

بعد التسجيل أمام وست هام.. هالاند يعادل أهداف دروجبا في الدوري الإنجليزي

طارق متولي

كتب - طارق متولي

06:56 م 20/12/2025 تعديل في 07:01 م
هالاند مهاجم مانشستر سيتي

هالاند

عادل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عدد الأهداف التي سجلها ديديه دروجبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، على مدار مسيرته التاريخية مع الفريق.

ويأتي ذلك بعدما سجل اللاعب هدفين في مباراة وست هام في الجولة الـ 17 من البطولة الإنجليزية.

هالاند يعادل أهداف دروجبا في الدوري الإنجليزي

ووصل هالاند إلى 104 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار مشاركاته في تاريخ البطولة رفقة مانشستر سيتي في 114 مباراة فقط، ليعادل رقم ديديه دروجبا في عدد الأهداف التي حققها في البطولة في 254 مباراة.

ويعد الفارق بين اللاعبين هو 140 مباراة، ما يدل على مدى مهارة هالاند وحسه التهديفي الكبير في الوصول إلى هذا العدد من الأهداف في عدد قليل من المباريات.

ولا يعد معادلة رقم دروجبا هو الرقم الوحيد الذي قام به هالاند بعد التسجيل أمام وست هام، حيث حطم اللاعب عدد الأهداف التي سجلها كريستيانو رونالدو في البطولة بواقع 103 هدفًا رفقة مانشستر يونايتد على فترتين، ليملك النرويجي أفضلية واضحة على نجم البرتغال.

ويتصدر اللاعب جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا في البطولة، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه وهو إيجور تياجو لاعب برينتفورد صاحب الـ 11 هدفًا في البطولة بالموسم الجاري.

