الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

وسط غضب جماهيري.. وولفرهامبتون يخسر للمرة الـ10 على التوالي في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:29 م 20/12/2025
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون يتلقى هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي

خسر نادي وولفرهامبتون ووندرز للمرة الـ10 على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، اليوم السبت، أمام برينتفورد.

وتلقى وولفرهامبتون الهزيمة على أرضه في ملعب مولينو، أمام برينتفورد، بهدفين نظيفين.

وولفرهامبتون يخسر للمرة الـ10 على التوالي في الدوري الإنجليزي

شهد الشوط الأول تسديدة واحدة فقط على المرمى، حيث انتهى بالتعادل السلبي (0-0) مع أفضلية نسبية لبرينتفورد على حساب وولفرهامبتون.

وفي الشوط الثاني، سجل كين لويس بوتر هدفين في الدقيقتين 63 و83 على الترتيب، ليستحق برينتفورد الفوز، وسط أداء باهت من وولفرهامبتون.

ووجهت جماهير وولفرهامبتون هتافات غاضبة إلى اللاعبين، مثل: (أنتم لا تستحقون ارتداء هذا القميص).

وتحصل وولفرهامبتون على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، أهدرها ستراند لارسن، لتطلق جماهير ملعب مولينو صافرات استهجان جديدة ضد اللاعبين.

وتعرض وولفرهامبتون للهزيمة الـ10 على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي، من بينها ستة تحت قيادة المدرب روب إدواردز.

ويظل وولفرهامبتون بالمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بنقطتين فقط من 17 مباراة، بينما تقدم برينتفورد إلى المركز الثاني عشر.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا من هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات من هنا

الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
حرس الحدود

حرس الحدود

38

جاء هدف حرس الحدود الأول بعد كرة عرضية ويفشل الدفاع في ابعاد الكرة وتصل لمحمد بيومي ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
ليفربول

ليفربول

54

هجمة لصالح إيكيتيكي تصدى لها دفاع توتنهام وخرجت ركنية لصالح ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
