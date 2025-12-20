خسر نادي وولفرهامبتون ووندرز للمرة الـ10 على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، اليوم السبت، أمام برينتفورد.

وتلقى وولفرهامبتون الهزيمة على أرضه في ملعب مولينو، أمام برينتفورد، بهدفين نظيفين.

وولفرهامبتون يخسر للمرة الـ10 على التوالي في الدوري الإنجليزي

شهد الشوط الأول تسديدة واحدة فقط على المرمى، حيث انتهى بالتعادل السلبي (0-0) مع أفضلية نسبية لبرينتفورد على حساب وولفرهامبتون.

وفي الشوط الثاني، سجل كين لويس بوتر هدفين في الدقيقتين 63 و83 على الترتيب، ليستحق برينتفورد الفوز، وسط أداء باهت من وولفرهامبتون.

ووجهت جماهير وولفرهامبتون هتافات غاضبة إلى اللاعبين، مثل: (أنتم لا تستحقون ارتداء هذا القميص).

وتحصل وولفرهامبتون على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، أهدرها ستراند لارسن، لتطلق جماهير ملعب مولينو صافرات استهجان جديدة ضد اللاعبين.

وتعرض وولفرهامبتون للهزيمة الـ10 على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي، من بينها ستة تحت قيادة المدرب روب إدواردز.

ويظل وولفرهامبتون بالمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بنقطتين فقط من 17 مباراة، بينما تقدم برينتفورد إلى المركز الثاني عشر.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا من هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات من هنا