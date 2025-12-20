المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

رغم اهتمام دوري روشن.. برونو فيرنانديز يحسم مصيره بالبقاء في مانشستر يونايتد

طارق متولي

كتب - طارق متولي

07:30 م 20/12/2025
برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز

حسم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب فريق مانشستر يونايتد مصيره من الرحيل عن الشياطين الحمر، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيرو رومانو، خبير الانتقالات، أن دوري روشن ما زال مهتم بالتعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز.

وأضاف رومانو عبر قناته على منصة يوتيوب، أن برونو لديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو مع مانشستر يونايتد، وهذا الشرط مستمر حتى الصيف القادم، في حين أن اللاعب ليس لديه أي رغبة في الرحيل عن الفريق في يناير المقبل.

ويأتي ذلك في ظل أن اللاعب لديه تركيز كبير مع مانشستر يونايتد والبرتغال في الموسم الجاري، وحسم مصيره بالبقاء داخل صفوف الفريق حتى الموسم المقبل.

وارتبط اسم اللاعب بالرحيل عن صفوف الفريق مؤخرًا، خاصةً بعد تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة، إذ قال: "هناك لحظة أصبح فيها المال أهم شيء بالنسبة لإدارة مانشستر يونايتد.. النادي أراد بيعي في الصيف، ولكن أعتقد أنهم لم يمتلكوا الشجاعة لاتخاذ هذا القرار".

ولكن أكد روبن أموريم بعد ذلك أن اللاعب حصل على موافقة إدارة مانشستر يونايتد قبل أن يقوم بتلك المقابلة ويدلي بتصريحاته.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
حرس الحدود

حرس الحدود

38

جاء هدف حرس الحدود الأول بعد كرة عرضية ويفشل الدفاع في ابعاد الكرة وتصل لمحمد بيومي ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
ليفربول

ليفربول

55

مشادة بين لاعبي ليفربول ولاعبي توتنهام بعد سقوط إيزاك بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي توتنهام

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
