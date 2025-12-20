حسم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب فريق مانشستر يونايتد مصيره من الرحيل عن الشياطين الحمر، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيرو رومانو، خبير الانتقالات، أن دوري روشن ما زال مهتم بالتعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز.

وأضاف رومانو عبر قناته على منصة يوتيوب، أن برونو لديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو مع مانشستر يونايتد، وهذا الشرط مستمر حتى الصيف القادم، في حين أن اللاعب ليس لديه أي رغبة في الرحيل عن الفريق في يناير المقبل.

ويأتي ذلك في ظل أن اللاعب لديه تركيز كبير مع مانشستر يونايتد والبرتغال في الموسم الجاري، وحسم مصيره بالبقاء داخل صفوف الفريق حتى الموسم المقبل.

وارتبط اسم اللاعب بالرحيل عن صفوف الفريق مؤخرًا، خاصةً بعد تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة، إذ قال: "هناك لحظة أصبح فيها المال أهم شيء بالنسبة لإدارة مانشستر يونايتد.. النادي أراد بيعي في الصيف، ولكن أعتقد أنهم لم يمتلكوا الشجاعة لاتخاذ هذا القرار".

ولكن أكد روبن أموريم بعد ذلك أن اللاعب حصل على موافقة إدارة مانشستر يونايتد قبل أن يقوم بتلك المقابلة ويدلي بتصريحاته.