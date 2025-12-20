المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

رغم غيابات أمم أفريقيا.. سندرلاند ينجو من فخ برايتون في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:40 م 20/12/2025
برايتون

من مباراة برايتون وسندرلاند

تمكن نادي سندرلاند من النجاة أمام مضيفه برايتون، ليفرض التعادل دون أهداف على نتيجة المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وحل سندرلاند ضيفًا على برايتون، اليوم السبت، في مباراة فقد خلالها فريق المدرب الفرنسي ريجيس لو بريس 5 لاعبين انضموا إلى منتخبات بلادهم في منافسات كأس أمم أفريقيا، بينما تواجد حبيب ديارا بين البدلاء.

سندرلاند ينجو من فخ برايتون

نجح سندرلاند في التعامل مع غياب الخماسي بيرتراند تراوري (بوركينا فاسو)، نوح صديقي (الكونغو الديمقراطية)، آرثر ماسوكو (الكونغو الديمقراطية)، شمس الدين طالبي (المغرب)، رينيلدو ماندافا (موزمبيق)، أمام برايتون.

وقدم سندرلاند أداءً جيدًا جدًا في الشوط الأول أمام برايتون، لكن الحارس بارت فيربروجن تألق في التصدي لتسديدات دان بالارد وأوسكار ألديريتي.

وفي الشوط الثاني، كان أداء برايتون أفضل بكثير من سندرلاند، خاصة ياسين عياري الذي صوب 5 تسديدات على المرمى، لم يترجمها إلى أهداف.

وواصل سندرلاند الحفاظ على مركز مؤهل إلى المسابقات الأوروبية، إذ يحتل المركز الخامس بـ27 نقطة، في الوقت الذي فشل خلاله برايتون في تحقيق أي فوز بالدوري الإنجليزي خلال آخر 4 مباريات متتالية.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا من هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات من هنا

الدوري الإنجليزي سندرلاند برايتون

