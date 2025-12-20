تمكن نادي سندرلاند من النجاة أمام مضيفه برايتون، ليفرض التعادل دون أهداف على نتيجة المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وحل سندرلاند ضيفًا على برايتون، اليوم السبت، في مباراة فقد خلالها فريق المدرب الفرنسي ريجيس لو بريس 5 لاعبين انضموا إلى منتخبات بلادهم في منافسات كأس أمم أفريقيا، بينما تواجد حبيب ديارا بين البدلاء.

سندرلاند ينجو من فخ برايتون

نجح سندرلاند في التعامل مع غياب الخماسي بيرتراند تراوري (بوركينا فاسو)، نوح صديقي (الكونغو الديمقراطية)، آرثر ماسوكو (الكونغو الديمقراطية)، شمس الدين طالبي (المغرب)، رينيلدو ماندافا (موزمبيق)، أمام برايتون.

وقدم سندرلاند أداءً جيدًا جدًا في الشوط الأول أمام برايتون، لكن الحارس بارت فيربروجن تألق في التصدي لتسديدات دان بالارد وأوسكار ألديريتي.

وفي الشوط الثاني، كان أداء برايتون أفضل بكثير من سندرلاند، خاصة ياسين عياري الذي صوب 5 تسديدات على المرمى، لم يترجمها إلى أهداف.

وواصل سندرلاند الحفاظ على مركز مؤهل إلى المسابقات الأوروبية، إذ يحتل المركز الخامس بـ27 نقطة، في الوقت الذي فشل خلاله برايتون في تحقيق أي فوز بالدوري الإنجليزي خلال آخر 4 مباريات متتالية.

